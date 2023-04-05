نشوب حريق في مبنى وزارة الدفاع الروسية

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نشب حريق، مساء اليوم الأربعاء، في مبنى تابع لوزارة الدفاع الروسية، وسط موسكو، حسب وكالة الأنباء تاس التي نقلت عن خدمات الطوارئ منذ قليل.
متحدث رسمي تابع للسلطات الروسية، أكد على حدوث واندلاع حريق في أحد المباني الواقعة على أراضي وزارة الدفاع الروسية في 19 شارع زنامنكا، بعد أن رصدت كثافة نيران شديدة من نافذة في الطابق الثالث.
الإعلام الرسمي الروسي، أكد أن الحريق نشب في الطابق الثالث بمبنى وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي وَسَط موسكو، دون حدوث إصابات حتى الآن.
كما أكد على أن السبب وراء نشوف الحريق مجهول حتى الآن، وأن خِدْمَات الطوارئ وصلت إلى مكان الحادث فور حدوثه، وتم تصنيف الحريق في المرتبة الثانية من درجة التعقيد.