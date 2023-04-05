نصائح لتفادي جفاف الحلق والبلعوم أثناء الصيام

دعا الخبراء إلى ضرورة تفادي جفاف الحلق والبلعوم عن طريق التحكم في كمية الوجبات ومواعيد الطعام، والإكثار من العصائر الطبيعية والابتعاد عن المشروبات المحلاة والمياه الغازية؛ حتى لا تزيد من الارتجاع المريئي وجفاف البلعوم أثناء النهار، والحرص أيضًا على وجود فترة زمنية تتراوح من ساعة ونصف الساعة إلى ساعتين بين آخر وجبة يتناولها المريض والخلود إلى النوم.

جفاف الحلق والبلعوم

ويعد جفاف الحلق والبلعوم من الظواهر المزعجة التي تنتشر في رمضان؛ حيث يشعر الصائم بحرقة واحتقان وصعوبة في البلع، وتحدث هذه الحالة على الأغلب عند الاستيقاظ أو خلال ساعات النهار، نتيجة تغير مواعيد الطعام وتناول الوجبات التي تحتوي على السكريات والدسم، وتناول كمية كبيرة من الطعام بعد ساعات الصوم الطويلة على معدة فارغة؛ ما يؤدي إلى التعرض لحموضة عالية مصدرها الارتجاع المعدي المريئي.

ويعاني بعض الأشخاص أيضًا من جفاف الحلق بسبب الذهاب إلى النوم مباشرة بعد تناول الطعام، أو نتيجة التنفس غير الصحيح أثناء النوم، والناجم عن الإصابة بانسداد الأنف، ما يؤدي إلى سعال جاف وأحيانًا حدوث تغيير في طبقات الصوت؛ لذلك يشدد الخبراء على معالجة مشكلات الأنف لتجنب مشكلات التنفس أثناء النوم، وجفاف البلعوم عند الاستيقاظ، مع ضرورة استشارة الطبيب المختص، لوصف الأدوية اللازمة لإدارة هذه المشكلة.