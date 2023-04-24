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من المتوقع إطلاقها قريبًا

نظارة آبل المرتقبة قد يصل سعرها لـ 3000 دولار

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١٥ مساءً
نظارة آبل المرتقبة قد يصل سعرها لـ 3000 دولار
المواطن - فريق التحرير

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منذ أكثر من 7 سنوات شرعت شركة آبل الأمريكية في تصميم نظارة الواقع المعزز Virtual reality، وفقًا لوكالة بلومبيرغ، إلا أن النظارة التي يتوقع أن تعلن عنها الشركة قريباً ستباع بسعر مرتفع للغاية قد يصل إلى 3000 دولار.

موعد إطلاق نظارة آبل

وتستعد آبل للكشف عن المنتج في يونيو، لكن لا يزال من غير الواضح كيف ستدفع المستخدمين لشراء الجهاز، وستتضمن النظارة مجموعة متنوعة من الميزات.

ستشمل النظارة التكنولوجية الألعاب وخدمات اللياقة البدنية وحتى تطبيق لقراءة الكتب في الواقع الافتراضي، فيما من المحتمل أن يطلق على النظارة الجديدة اسم Reality Pro أو Reality One.

وبحسب بلومبيرغ، فإن الجهاز مليء بالتقنيات الجديدة ومجموعة واسعة من القدرات تشمل القدرة على تشغيل معظم تطبيقات iPad، لكن في الواقع الافتراضي، ويتضمن ذلك الكتب والكاميرا وجهات الاتصال وFaceTime والملفات والصفحة الرئيسية والبريد والخرائط والرسائل والموسيقى والملاحظات والصور والتذكيرات والتلفزيون والطقس.

عقد اجتماعات فيديو

كما أن النظارة قادرة على تشغيل مئات الآلاف من تطبيقات iPad الحالية التابعة لجهات ثالثة والموجودة في App Store.

كذلك تحتوي بوابة جديدة لمشاهدة الألعاب الرياضية في الواقع الافتراضي، وهي قادرة على عقد اجتماعات فيديو متقدمة وغرف اجتماعات افتراضية، مما يجعل المستخدمين يشعرون وكأنهم يتفاعلون في نفس المكان.

نظارة آبل المرتقبة قد يصل سعرها لـ 3000 دولار

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