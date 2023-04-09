نظام نور يتيح التقديم على حركة النقل الخارجي اليوم

يبدأ نظام نور، اليوم الأحد، استقبال طلبات التقديم على حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، حيث يهدف لتحقيق استقرار التطوير المهني والوظيفي للمعلمين والمعلمات لأداء رسالتهم السامية.

طريقة التقديم

1- بعد الدخول على نظام نور عبر الرابط (هنا)، يتم الضغط على أيقونة شؤون المعلمين.

2- يتم اختيار رغبات النقل الخارجي.

3- يتم كذلك طباعة الإقرار.

4- توقيع المعلمة وختم المدرسة فقط.

5- تفعيل أيقونة تم الاطلاع ثم التالي.

6- تأكيد صحة البيانات، فإذا كانت صحيحة يتم اختيار صحيحة.

7- اختيار التالي.

استمرار التقديم

وحسب ما ذكره الخبير في شؤون التعليم، محمد الزارع، على حسابه بموقع “تويتر”، فإن التقديم على حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور يستمر حتى يوم الخميس الموافق 7-10-1444 هـ.

ولفت الزارع إلى أن الدخول لنظام نور سيكون عن طريق بيانات النفاذ الوطني، ويوجد دليل نظام نور الجديد لجميع الفئات في أعلى الشاشة.