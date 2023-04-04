نظرة بداخل كواليس محاكمة دونالد ترامب

من غير المتوقع أن تمر محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرور الكرام، فهو أول رئيس للولايات المتحدة يواجه اتهامًا جنائيًا، وستعقد محاكمته في الساعة 9:15 بتوقيت السعودية، اليوم الثلاثاء، ولذلك يتابع العديدون أدق التفاصيل.

كواليس محاكمة ترامب

تم إيقاف جميع المحاكمات ومعظم أنشطة محكمة مانهاتن قبل الموعد المقرر لوصول ترامب، ويقوم جهاز الخدمة السرية وإدارة شرطة نيويورك وضباط المحكمة بتنسيق الإجراءات الأمنية لظهور الرئيس السابق المتوقع

من المقرر أن ترافق الخدمة السرية ترامب في وقت مبكر من بعد الظهر إلى مكتب المدعي العام، الذي يقع في نفس مبنى المحكمة، وسيتم حجز ترامب من قبل المحققين، لأخذ بصمات أصابعه.

وعادة، بعد القبض على المتهمين، يتم حجزهم في زنازين بالقرب من قاعة المحكمة قبل تقديمهم للمحاكمة، لكن هذا لن يحدث مع ترامب، بل بمجرد انتهاء المحققين، سيتم نقل ترامب عبر مجموعة من الممرات الخلفية والمصاعد إلى الطابق الذي توجد به قاعة المحكمة، كما أنه ليس من المتوقع أن يتم تقييد يدي ترامب.

وبحلول فترة ما بعد الظهر، من المتوقع أن يتم إحضار الرئيس السابق إلى قاعة المحكمة، حيث سيتم فتح لائحة الاتهام وسيواجه التهم رسميًا، وبعد تقديمه للمحاكمة، من شبه المؤكد أن يتم الإفراج عن ترامب بناءً على تعهده الخاص.

وعادةً ما يخرج المدعى عليه الذي يُفرج عنه من الأبواب الأمامية، لكن بدلًا من ذلك، بمجرد انتهاء جلسة المحكمة، من المتوقع أن يمشي ترامب مرة أخرى عبر الممرات الخلفية إلى مكتب المدعي العام، ويعود إلى حيث سينتظر موكبه.

ثم سيتوجه ترامب إلى المطار حتى يتمكن من العودة إلى مار إيه لاغو، حيث حدد موعدًا للتحدث علنًا.

هل سيتم بث المحاكمة على التلفزيون؟

قال قاض في نيويورك ليلة الاثنين، إن الحكم الصادر ضد ترامب لن يُذاع على الهواء مباشرة، ورفض القاضي خوان ميرشان طلبًا من العديد من وسائل الإعلام، للإذن ببث ظهور ترامب في قاعة المحكمة وقرر السماح لخمسة مصورين ثابتين بالتقاط صور لترامب وقاعة المحكمة قبل بدء الجلسة.

قضية ستورمي دانييلز

يتمحور التحقيق حول تسديد مبلغ قدره 130 ألف دولار في العام 2016 لممثلة أفلام البالغين ستورمي دانييلز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، مقابل تسترها عن علاقة تقول إنها كانت قائمة بينها وبين ترامب قبل عقد من الزمن.