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في نهائي دوري أبطال آسيا

نفاد تذاكر مباراة الهلال ضد أوراوا

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ مساءً
نفاد تذاكر مباراة الهلال ضد أوراوا
المواطن - فريق التحرير

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نفدت تذاكر مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، بعد يومين من بدء عمل البيع.

الهلال ضد أوراوا

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد أوراوا، يوم 29 أبريل الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، في السادس من مايو المقبل.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

نفاد تذاكر المباراة

وكان نادي الهلال قد أعلن عن طرح تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة ضد أوراوا، مساء يوم الخميس الماضي، لحاملي عضوية “بلو برو”، فيما بدأت عملية البيع لبقية الجماهير، أمس الجمعة.

جماهير الهلال - الهلال ضد أوراوا
جماهير الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وبدأت أسعار تذاكر مباراة الهلال ضد أوراوا من 69 ريالًا خلف المرميين، وجاءت أسعار الواجهة كالتالي؛ 92، 150 و230 ريالًا، ووصلت سعر تذكرة الدرجة الممتازة 460 ريالًا، وبلغ سعر المنصة 3450 و4945 ريالًا.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز، من أجل تسهيل مهمته في الفوز باللقب، فيما يسعى أوراوا لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC
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