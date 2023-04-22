نفاد تذاكر مباراة الهلال ضد أوراوا

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نفدت تذاكر مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، بعد يومين من بدء عمل البيع.
ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد أوراوا، يوم 29 أبريل الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، في السادس من مايو المقبل.
وكان نادي الهلال قد أعلن عن طرح تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة ضد أوراوا، مساء يوم الخميس الماضي، لحاملي عضوية “بلو برو”، فيما بدأت عملية البيع لبقية الجماهير، أمس الجمعة.
وبدأت أسعار تذاكر مباراة الهلال ضد أوراوا من 69 ريالًا خلف المرميين، وجاءت أسعار الواجهة كالتالي؛ 92، 150 و230 ريالًا، ووصلت سعر تذكرة الدرجة الممتازة 460 ريالًا، وبلغ سعر المنصة 3450 و4945 ريالًا.
ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز، من أجل تسهيل مهمته في الفوز باللقب، فيما يسعى أوراوا لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.