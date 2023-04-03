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ضمن منافسات دوري روشن

نفاد 30 ألف تذكرة لمباراة الاتحاد وضمك

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ مساءً
نفاد 30 ألف تذكرة لمباراة الاتحاد وضمك
المواطن - فريق التحرير

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تواصل جماهير العميد، شراء تذاكر مباراة الاتحاد وضمك ضمن منافسات دوري روشن السعودي، أملًا في التواجد بأعداد كبيرة في المدرجات.

مباراة الاتحاد وضمك

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد وضمك، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد الثلاثاء، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السابع بـ28 نقطة.

ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @DAMAC_CLUB

إقبال جماهيري

وشهد اليومين الماضيين إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا من الجماهير على شراء تذاكر مباراة الاتحاد وضمك، ليصل عدد التذاكر المباعة إلى 30 ألفًا و820 تذكرة، وسط توقعات باستمرار الشراء خلال الساعات القليلة المقبلة.

تذاكر مباراة الاتحاد وضمك
عدد التذاكر المباراة

وتأمل الجماهير في وصول عدد المباعة إلى 60 ألفًا، من أجل دعم وتحفيز اللاعبين في مباراة الاتحاد وضمك، لتحقيق الفوز وتعزيز تواجد الفريق بالصدارة، ولإنجاح التيفو الذي تم التحضير له، والذي سيكون احتفالًا بشهر رمضان الكريم.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة سلسلة انتصاراته، والفوز على ضمك غدًا، للحفاظ على فارق النقاط مع أقرب المنافسين، أملًا في التتويج بلقب دوري روشن السعودي هذا الموسم.

تيفو جمهور الاتحاد ضد ضمك
تيفو الجماهير
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