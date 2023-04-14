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رحل بعد 10 أشهر فقط من توليه مهمة تدريب الفريق

نقاد بعد إقالة رودي غارسيا: علاقته مع لاعبي النصر وصلت لطريق مسدود

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
نقاد بعد إقالة رودي غارسيا: علاقته مع لاعبي النصر وصلت لطريق مسدود
المواطن - فريق التحرير

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علق مجموعة من النقاد الرياضيين على قرار نادي النصر بإقالة المدرب الفرنسي رودي غارسيا من تدريب الفريق الكروي الأول، بعد 10 أشهر فقط من مهمة توليه مسؤولية الفريق.

وقال الناقد الرياضي محمد العنزي عبر حسابه في “تويتر”: “خطوة تأخرت ولكنها في محلها بالتوفيق لنجوم النصر مع المدرب دينكو. وتابع: أثق في إدارة مسلي آل معمر، وأثق في قرارتها وعملها، الدوري لا زال في الملعب، وكأس الملك خطوة عن النهائي، تبقى دور الجمهور في الدعم والتحفيز بهذا الوقت”.

بينما قال الناقد الرياضي والمدرب القانوني محمد الدويش: “الكلام سهل لكن لا يمكن لأي إدارة نادٍ في العالم أنْ تُبقي مدربًا مهما كان ما قدّمه إذا وصلت علاقته مع معظم لاعبيه لطريق مسدود.. علاقة التعاون والتفاهم بين المدرب ومعظم لاعبيه ضمن الانضباط والاحترام أساس نجاح العمل المشترك بينهما”.

رحيل رودي غارسيا

أما الإعلامي سعود الصرامي والمتحدث الرسمي السابق باسم النصر فقال: “أجمل ما في قضية رحيل غارسيا عن النصر بأن اتحاد الكرة ولجانه القضائية المتعددة، والتكتل الثلاثي الهلالي الشبابي الاتحادي ليسوا أطرافًا في هذا السيناريو الأصفر المثير للجدل؟! فوجود أحدهم سيمنح الانتهازيين فرصة لإلصاق التهمة بهم؟ لتغطية القرار الصاعق برحيل المدرب؟!!!”.

بينما قال الإعلامي عبدالعزيز المريسل: “غارسيا مع الأخطاء التي ارتكبها لكن كان ممكن يصل مع النصر لمكان أفضل مما وصل به الآن، خاصة لو تخلى عن بعض عناده وأمسك العصا من الوسط اللاعبين أيضًا لديهم أخطاء ولهذا يتعين عليهم الآن إثبات أن وجهة نظرهم هي الصحيحة بما سيقدمونه في المباريات القادمة الكرة في ملعبهم”.

رودي جارسيا مدرب النصر السابق - رودي غارسيا
غارسيا المدرب السابق لـ النصر

وواصل: “رودي غارسيا مدرب عظيم وإذا كانت هناك فجوة بينه وبين بعض اللاعبين والفريق ينافس على كل البطولات رغم الاصابات والنقص الكبير لدرجة أنه لعب بعض الأحيان بلاعبين أجنبيين ويحقق هذه الأرقام حتى لحظة إقالته، فكيف سيكون الأمر لو كانت العلاقة بين الطرفين جيدة؟!”.

وتابع المريسل: “موضوع رودي غارسيا حدث الآن وانتهى والحديث عنه الآن لا جدوى منه (على الأقل في الوقت الحالي) التركيز على المباراة القادمة هو المهم وتحقيق نقاطها لابد منه لهذا ملف جارسيا يجب إغلاقه على الأقل الفترة الحالية”.

 

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