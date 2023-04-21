نقل أصول عسكرية أمريكية لجيبوتي تمهيدًا لإجلاء موظفيها من السودان موعد المباراة القادمة لـ Bayern Munich بعد الإقصاء الأوروبي شؤون المسجد النبوي ترفع استعداداتها لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر محمد الهويش وحكمان سعوديان ضمن حكام مباريات كأس العالم للشباب ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعليق عقوبة يوفنتوس العيدية ترسم البهجة في نفوس الصغار وتعزز التواصل مع الكبار روسيا تعقد اجتماعا أمنيًّا طارئًا عقب وقوع انفجار ضخم هبوط طائرة بريطانية اضطراريًّا بسبب الإزعاج بهجة الأطفال بـ عيد الفطر تزين أجواء الرياض يوفنتوس يُقصي سبورتينج لشبونة من الدوري الأوروبي
بدأت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بنقل أصول عسكرية إلى قاعدة بحرية في دولة جيبوتي الواقعة على خليج عدن استعدادًا للإجلاء المحتمل لموظفي السفارة الأمريكية من السودان.
وأفاد مسؤولان في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن عمليات الانتشار في معسكر ليمونيه بجيبوتي ضرورية بسبب الوضع الحالي غير المؤكد في السودان، حيث يدور القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وتحدث المسؤولان بشرط عدم الكشف عن هويتيهما لوصف تخطيط الإدارة لعملية الإجلاء المحتملة.
وبدأ هذا التخطيط بشكل جدي يوم الاثنين بعد هجوم على موكب تابع للسفارة الأمريكية في الخرطوم.