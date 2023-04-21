نقل أصول عسكرية أمريكية لجيبوتي تمهيدًا لإجلاء موظفيها من السودان

بدأت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بنقل أصول عسكرية إلى قاعدة بحرية في دولة جيبوتي الواقعة على خليج عدن استعدادًا للإجلاء المحتمل لموظفي السفارة الأمريكية من السودان.

التخطيط للإجلاء

وأفاد مسؤولان في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن عمليات الانتشار في معسكر ليمونيه بجيبوتي ضرورية بسبب الوضع الحالي غير المؤكد في السودان، حيث يدور القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتحدث المسؤولان بشرط عدم الكشف عن هويتيهما لوصف تخطيط الإدارة لعملية الإجلاء المحتملة.

وبدأ هذا التخطيط بشكل جدي يوم الاثنين بعد هجوم على موكب تابع للسفارة الأمريكية في الخرطوم.