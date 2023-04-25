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أحد الشرايين الرابطة بأجزاء المنطقة

نقل اسم شارع الملك سعود ببريدة إلى الدائري الشمالي والغربي

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٨ مساءً
نقل اسم شارع الملك سعود ببريدة إلى الدائري الشمالي والغربي
المواطن - واس

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وجّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بنقل اسم شارع الملك سعود بن عبدالعزيز الحالي بمدينة بريدة، إلى الطريق الدائري الشمالي والغربي من تقاطعه مع طريق الأمير محمد بن سلمان وحتى التقائه بطريق الرياض – القصيم – المدينة المنورة بمدينة بريدة.

ويعدّ طريق الدائري الشمالي والغربي أحد الشرايين المهمة التي تربط أجزاء المنطقة ويبلغ طوله 37 كم، ويربط مدينة بريدة بمحافظات المنطقة ويلتقي بالطرق السريعة المؤدية للمناطق الأخرى.

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