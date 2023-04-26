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تزايد الجدل بشأن عودة الرئيس المعزول

نقل البشير من السجن إلى مستشفى عسكري قبل اندلاع الاشتباكات

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٨ صباحاً
نقل البشير من السجن إلى مستشفى عسكري قبل اندلاع الاشتباكات
المواطن - فريق التحرير

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كشف مصدران بمستشفى عسكري في العاصمة السودانية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السابق عمر البشير نُقل من السجن إلى مستشفى عسكري قبل بدء القتال في السودان.

فرار السجناء

وتأتي المعلومات بعد تقارير أفادت بأن نزلاء في سجن كوبر فروا في وقت سابق هذا الأسبوع، وكان البشير وكبار نوابه من بين المحتجزين في هذا السجن، وفقًا لـ رويترز.

وقال أحمد هارون المسؤول السوداني السابق في نظام عمر البشير، إنه غادر سجن كوبر مع مسؤولين سابقين آخرين، وإنهم سيوفرون الحماية لأنفسهم.

تفاصيل مثيرة

وقال هارون، القيادي بحزب المؤتمر الوطني المنحل والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، في بيان صوتي بثته قناة “طيبة” التلفزيونية، أمس الثلاثاء، إنه مستعد هو والمسؤولون السابقون الآخرون للمثول أمام القضاء عندما يضطلع بدوره.

وأضاف أن “الحفاظ على كيان الوطن مقدم على أي مشروع حزبي أو سياسي”، داعيًا السودانيين إلى مساندة القوات المسلحة، كما طالب منتسبي قوات الدعم السريع لـ الانخراط مع إخوتهم في الجيش.

مصير البشير

وتزايد الجدل حول مصير الرئيس المعزول، عمر البشير بعد مزاعم تحدثت عن نقله بطائرة مروحية من مستشفى علياء في أم درمان في العاصمة السودانية الخرطوم إلى جهة غير معلومة.

وفيما استبعد محللون وجود أي قيمة للبشير في المعادلة الحالية في السودان الذي يعيش حربًا طاحنة منذ أكثر من 10 أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع، يرى آخرون أنه ربما يكون قد تحول إلى ورقة في يد بعض الأطراف.

ومنذ 12 يومًا تعيش العاصمة السودانية الخرطوم حالة من الفوضى والانفلات الأمني بسبب الاشتباكات العنيفة المستمرة بين الجيش والدعم السريع والتي أدت إلى تعطيل الحياة العامة في مجمل أنحاء البلاد وأدت إلى شلل كامل في الخدمة المدنية والأسواق.

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