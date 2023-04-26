Icon

حي العيد يبرز ثقافة وعادات مجتمع الرياض Icon معلومات هامة عليك معرفتها قبل بناء منزل أو شرائه بالاقتراض Icon توقعات طقس الرياض: أمطار وأتربة وشبه انعدام الرؤية Icon أول تعليق لترامب عقب إعلان ترشح بايدن Icon نقل عمر البشير ونائبه للمستشفى العسكري بالخرطوم Icon خبأ القات في مركبته بجازان فسقط في قبضة الأمن Icon سفينة عسكرية تصل إلى ميناء جدة على متنها 278 هنديًّا Icon أمن بيشة يقبض على شخص خبأ القات في مركبته Icon نظرة بائسة للجمهوريين عن ترشح بايدن لولاية ثانية Icon طرف ثالث يسرق وينهب في الخرطوم فمن هو وما دوافعه؟ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بعد مغادرتهما سجن كوبر

نقل عمر البشير ونائبه للمستشفى العسكري بالخرطوم

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ صباحاً
نقل عمر البشير ونائبه للمستشفى العسكري بالخرطوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت قيادات النظام السوداني السابق المعتقلون في سجن كوبر توليهم حماية أنفسهم بعد إجلائهم من معتقلهم إلى جهة آمنة لم يفصح عنها.

نقل البشير

وأفادت مصادر في السودان لقناة “العربية” أن الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه بكري حسن صالح موجودان في المستشفى العسكري بالخرطوم.

كما كشفت مصادر العربية أن نافع علي نافع وعلي عثمان طه وعوض الجاز وإبراهيم السنوسي ضمن قيادات نظام البشير التي غادرت سجن كوبر.

قيادات النظام السابق

وقال أحمد هارون في تسجيل صوتي عن قيادات النظام السابق المعتقلين: إنهم ظلوا في محبسهم رغم خلو السجن من النزلاء يوم الأحد الماضي بمعية قوة حراسة قليلة.

وأوضح في التسجيل الصوتي أن إدارة السجن قامت بإجلاء القيادات تحت حراسة محدودة.

فتح السجون

حيث كان متوقعًا صدور قرار بإطلاق سراحهم بسبب الأحداث الراهنة، إلا أن ذلك لم يحدث.

وأكد هارون جاهزيتهم بالمثول أمام الأجهزة القضائية متى ما تمكنت من ممارسة مهامها، مشيرًا إلى أنه لم تعد هناك سجون قائمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مطارات جدة
وظائف

وظائف شاغرة في مطارات جدة

وظائف
صوت ياسمين عز الشتوي في برنامج ستوديو 23
مشاهير

صوت ياسمين عز الشتوي في برنامج ستوديو...

مشاهير
الإطاحة بمقيم سطا على منزل وسرق 36 ألف ريال
السعودية اليوم

الإطاحة بمقيم سطا على منزل وسرق 36...

السعودية اليوم
الحراك السعودي أحدث ضجيجاً كثيفاً في المنطقة والعالم
السعودية اليوم

الحراك السعودي أحدث ضجيجاً كثيفاً في المنطقة...

السعودية اليوم
أهم شروط المرحلة الثانية لأداء مناسك الحج
السعودية اليوم

أهم شروط المرحلة الثانية لأداء مناسك الحج

السعودية اليوم
تناول 15 فنجانًا من القهوة يوميًا لا يضر!
السعودية اليوم

تناول 15 فنجانًا من القهوة يوميًا لا...

السعودية اليوم
حمدالله على دكة البدلاء في مباراة المغرب ضد البرازيل
الرياضة

حمدالله على دكة البدلاء في مباراة المغرب...

الرياضة
4 قراء من السعودية والمغرب وإيران يتنافسون على جائزة عطر الكلام الكبرى
السعودية اليوم

4 قراء من السعودية والمغرب وإيران يتنافسون...

السعودية اليوم