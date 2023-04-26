نقل عمر البشير ونائبه للمستشفى العسكري بالخرطوم

أعلنت قيادات النظام السوداني السابق المعتقلون في سجن كوبر توليهم حماية أنفسهم بعد إجلائهم من معتقلهم إلى جهة آمنة لم يفصح عنها.

نقل البشير

وأفادت مصادر في السودان لقناة “العربية” أن الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه بكري حسن صالح موجودان في المستشفى العسكري بالخرطوم.

كما كشفت مصادر العربية أن نافع علي نافع وعلي عثمان طه وعوض الجاز وإبراهيم السنوسي ضمن قيادات نظام البشير التي غادرت سجن كوبر.

قيادات النظام السابق

وقال أحمد هارون في تسجيل صوتي عن قيادات النظام السابق المعتقلين: إنهم ظلوا في محبسهم رغم خلو السجن من النزلاء يوم الأحد الماضي بمعية قوة حراسة قليلة.

وأوضح في التسجيل الصوتي أن إدارة السجن قامت بإجلاء القيادات تحت حراسة محدودة.

فتح السجون

حيث كان متوقعًا صدور قرار بإطلاق سراحهم بسبب الأحداث الراهنة، إلا أن ذلك لم يحدث.

وأكد هارون جاهزيتهم بالمثول أمام الأجهزة القضائية متى ما تمكنت من ممارسة مهامها، مشيرًا إلى أنه لم تعد هناك سجون قائمة.