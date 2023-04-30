نهاية مرتقبة لقوات فاغنر الروسية

وقال بريغوجين: “ها نحن اليوم قد وصلنا إلى نقطة نهاية فاغنر، في غضون وقت قصير، ستنتهي. سنصبح تاريخًا، لا شيء يدعو للقلق؛ فأشياء من هذا القبيل تحدث”.

وأشارت الصنداي تلغراف إلى أن بريغوجين المعروف بروح السخرية والدعابة، والذي أدلى بتلك التصريحات بعد أن قال نُكتة يوم الخميس الماضي بخصوص مدينة باخموت الأوكرانية، التي تقود مجموعته فاغنر هجومًا عليها.

وقال بريغوجين إن قواته يمكن أن تتوقف عن قصف باخموت من أجل السماح للقوات الأوكرانية بإطلاع الصحفيين الأمريكيين على أحول المدينة. ثم أردف قائلاً إن هذه كانت نكتة.

فاغنر في السودان

وهناك تقاير تشير إلى عمل مرتزقة فاغنر الروس في بلدان أفريقية، من بينها السودان. وهؤلاء على الصعيد الرسمي يساعدون في العمل على وقف استقرار بلدان من مالي في الغرب إلى السودان في الشرق.

وأشارت صحيفة ذا صن أون صنداي، إلى أن منهج هؤلاء المرتزقة الروس، يتمثل في دفع ملايين اللاجئين الأفارقة باتجاه أوروبا، وأن هؤلاء اللاجئين وسيلة لتقويض دعم الغرب لأوكرانيا.

المهاجرون الأفارقة

وحذرت الصحيفة البريطانية من أن ما يحدث اليوم في السودان إنما هو جزء من أزمة يمتد نطاقها من ساحل البحر الأحمر شرقاً إلى المحيط الأطلسي غربا.