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مضيفًا أن الفريق لم يكن موفقًا في المباراة

نواف العقيدي: أمل النصر في الدوري لا يزال قائمًا رغم خسارة الديربي

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ صباحاً
نواف العقيدي: أمل النصر في الدوري لا يزال قائمًا رغم خسارة الديربي
المواطن - فريق التحرير

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قال نواف العقيدي حارس مرمى الفريق الكروي الأول في نادي النصر: إن أمل فريقه في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، لم ينتهِ وذلك رغم الخسارة من الهلال أمس في الجولة الـ25 من عمر المسابقة.

وتحدق العقيدي لـ قناة SSC قائلًا: “أصفر الرياض لم يكن موفقًا في المباراة، والفريق صاحب الشخصية القوية لا يتأثر برحيل مدرب وقدوم آخر”.

وواصل: “كما قلت الفريق لم يفقد الأمل في المنافسة على الدوري، رغم خسارة الديربي، وفي المباريات المقبلة سنكون أفضل”.

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