نواف العقيدي: أمل النصر في الدوري لا يزال قائمًا رغم خسارة الديربي

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قال نواف العقيدي حارس مرمى الفريق الكروي الأول في نادي النصر: إن أمل فريقه في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، لم ينتهِ وذلك رغم الخسارة من الهلال أمس في الجولة الـ25 من عمر المسابقة.
"لا يزال أمل الدوري متواجد، وحظوظنا مستمرة حتى النهاية"
نواف العقيدي – لاعب #النصر#الهلال_النصر | #SSC pic.twitter.com/8N6hUsgY76
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 18, 2023
وتحدق العقيدي لـ قناة SSC قائلًا: “أصفر الرياض لم يكن موفقًا في المباراة، والفريق صاحب الشخصية القوية لا يتأثر برحيل مدرب وقدوم آخر”.
وواصل: “كما قلت الفريق لم يفقد الأمل في المنافسة على الدوري، رغم خسارة الديربي، وفي المباريات المقبلة سنكون أفضل”.