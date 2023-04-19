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يُقدم مستوى مميزًا مع النصر

نواف العقيدي يخطف الأنظار رغم خسارة الديربي

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٠ مساءً
نواف العقيدي يخطف الأنظار رغم خسارة الديربي
المواطن - فريق التحرير

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نال حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، نواف العقيدي، إشادة كبيرة على مستواه في مباراة الهلال، على الرغم من الخسارة.

خسارة النصر بثنائية

وحل النصر ضيفًا على الهلال بالأمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في حسم الديربي لصالحه بهدفين دون رد.

نادي الهلال والنصر
جانب من المباراة – المصدر spl

تألق نواف العقيدي

وأشادت الجماهير بالمستوى المميز الذي يُقدمه الحارس النصراوي، وتوقعت له مستقبلاً كبيرًا، ليصبح اسم نواف العقيدي ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب مقدم برنامج ملعب SBC، عبدالرحمن العامر: “نواف العقيدي قدم مباراة العمر، لاعب من طينة الكبار، والاستمرارية هي الأهم”، وقال فهد الخريجي: “العقيدي أنت بطل حقيقي.. ما شاء الله تبارك الله عليك.. مشروع حارس ناجح”.

نواف العقيدي
العقيدي – المصدر spl

وقال الإعلامي عدنان جستنيه: “نواف العقيدي بصراحة كان من أبرز نجوم المباراة ما شاء الله، ولولا براعته لخرج النصر بنتيجة تاريخية”، وعلق مهند قائلًا: “لولا الله ثم هو كان صارت النتيجة أكبر.. أحد مكاسب هذا اللقاء السيء”.

وعلق عبدالعزيز بن حمد، قائلًا: “انتهت المباراة بخيرها وشرها الشكر للاعب واحد فقط هو الوحيد اللي كان كفئًا وهو اللي راهن عليه جارسيا وخلاه أساسي على حساب الأجنبي روسي.. شكرًا العقيدي والله إنك الوحيد اللي تستحق الشكر”.

وأضاف أبو عبدالعزيز: “معجب صراحة بمستوى نواف العقيدي وإعجابي مش من اليوم وبس من فتره طويلة كان فيها مع المنتخبات السنية، بعيد عن التصديات شوفوا تمريراته بالأقدام كيف متقنة ويساعد فيها الفريق القصيرة والطويلة من زمان ما شفت حارس يلعب بهذا الشكل غير المعيوف”.

نواف العقيدي
العقيدي – المصدر spl
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