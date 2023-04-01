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نونو سانتو: الدوري السعودي ضمن الأفضل في العالم

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٧ صباحاً
نونو سانتو: الدوري السعودي ضمن الأفضل في العالم
المواطن - فريق التحرير

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أوضح المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، أن الدوري السعودي للمحترفين صعب وتنافسي، وضمن الأفضل في العالم.

الدوري السعودي تنافسي

وتحدث سانتو للموقع الرسمي لـ دوري روشن السعودي قائلًا: “منذ تواصل نادي الاتحاد معي لتدريب الفريق الأول علمت أنني سأتس لدوري تنافسي وقوي، ومن المهم للنجوم الكبار حول العالم القدوم إلى السعودية واللعب في هذا الدوري لجعله جيد قدر الإمكان”.

وأضاف سانتو: “دوري روشن هو مشروع جيد ويجب جعله أكثر تنافسية، وهو ضمن الأفضل بالعالم، لذلك العمل على هذا الأمر يجب أن يستمر”.

وواصل مدرب الاتحاد: “نشعر بمساندة جماهير نادي الاتحاد سواء لعبنا المباريات في جدة أو في خارجها”.

يذكر أن نادي الاتحاد يحتل صدارة دوري روشن حاليًّا برصيد 50 نقطة.

 

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