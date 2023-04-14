نونو سانتو يجهز بديل طارق حامد

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يعمل مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، على تجهيز بديل النجم المصري طارق حامد في المباراة المقبلة ضد الهلال.
ويُعد طارق حامد من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إلا أنه سيغيب عن مواجهة الهلال، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
ويبدأ نونو سانتو في البحث عن بديل طارق حامد اليوم، ويضع بين خياراته عوض الناشري، والبرازيلي إيغور كورونادو، حيث يأمل في تجهيزهما جيدًا، تحسبًا للدفع بأي منهما في مركز الوسط المدافع.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الهلال، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الدور نصف النهائي لكأس الملك.
وكان الاتحاد قد تأهل إلى نصف نهائي كأس الملك بعد فوزه على الفيحاء بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 1\1، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعدما كسب الفتح بنتيجة 3\1.