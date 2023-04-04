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في الجولة الـ22 من دوري روشن

نونو سانتو يكشف أوراق الاتحاد لمواجهة ضمك

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٢ مساءً
نونو سانتو يكشف أوراق الاتحاد لمواجهة ضمك
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، عن تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة نادي ضمك وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل العميد مكونًا من: ” مارسيلو جروهي، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مدالله العليان، أحمد بامسعود، طارق حامد، عبدالرزاق حمدالله، رومارينيو، هارون كمارا، برونو هنريكي، إيجور كورونادو”.

طاقم حكام مباراة الاتحاد وضمك

وفي لقاء الاتحاد وضمك في الجولة الـ22، سيدير الحكم الروماني إستفان كوفاتش المباراة ويعاونه كل من الروماني فاسيلي مارينيسكو ومواطنه آرتين ميهاي، وسيكون خالد الأحمري من السعودية حكمًا رابعًا، والروماني أوفيديو هاتيجان حكمًا للفيديو وسعد السبيعي مساعدًا لحكم الفيديو.

ويتطلع دفاع العميد في تلك المباراة إلى تحطيم رقم قياسي مسجل باسم نادي الهلال منذ موسم 2008/2009.

ويحتفظ نادي الهلال برقم الدفاع الأقوى في موسم 2008/2009 حيث استقبلت شباكه 9 أهداف فقط.

تشكيلة نادي الاتحاد لمواجهة ضمك

الاتحاد يسعى لكسر رقم الهلال

وفي الموسم الحالي وبعد مرور 21 جولة استقبلت شباك العميد 7 أهداف فقط، حيث يتطلع عند مواجهة ضمك اليوم في الجولة الـ22 إلى الحفاظ على نظافة شباكه أو في حال استقبلت شباكه لهدف واحد، سيحطم العميد رقم الهلال ويكون صاحب الدفاع الأقوى بعد مرور 22 جولة.

 

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