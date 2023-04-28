نونو سانتو يُكرر رقمه مع بورتو

حقق المدير الفني البرتغالي نونو سانتو رقمًا مميزًا في مسيرته، بعدما قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتحقيق الفوز على حساب الشباب.

فوز الاتحاد ضد الشباب

ولعب الاتحاد ضد الشباب بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في إطار منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق كتيبة نونو سانتو لفوز في الوقت القاتل بنتيجة 2\1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 59 نقطة، معززًا تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الشباب عند 50 نقطة في المركز الثالث.

تألق نونو سانتو

ووصل نونو سانتو إلى الفوز رقم 18 مع الاتحاد بعد 24 مواجهة ضمن منافسات الدوري، وذلك للمرة الثانية في مسيرته التدريبية، حيث سبق وحقق الأمر ذاته مع فريق بورتو البرتغالي موسم 2016\ 2017.

ونجح المدرب البرتغالي في تحقيق 18 انتصارًا أو أكثر في الدوري خلال 4 مواسم فقط، مع فالنسيا الإسباني موسم 2014\ 2015، بورتو في 2016\ 2017، ولفرهامبتون الإنجليزي في 2017\ 2018، والاتحاد هذا الموسم.

وتمكن نونو سانتو من الوصول إلى 18 انتصارًا في الدوري مع الاتحاد بورتو بعد مرور 24 جولة، فيما احتاج إلى 28 جولة من أجل الوصول إليه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا، و25 جولة مع ولفرهامبتون.