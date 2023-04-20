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بعد استبعاد فرضية سقوط قمر صناعي

نيزك وراء الوميض الغامض في سماء كييف

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٣ مساءً
نيزك وراء الوميض الغامض في سماء كييف
المواطن - فريق التحرير

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رجحت وكالة الفضاء الأوكرانية، اليوم الخميس، أن يكون الوميض الذي أضاء سماء كييف، بالأمس عائداً لنيزك، بعد استبعاد فرضية سقوط قمر اصطناعي أو إطلاق دفاعات صاروخية.

قمر صناعي

جاء ذلك بعد تصريحات رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة سيرغي بوبكو على حسابه الرسمي على تليغرام بالقول: “نحو الساعة 20:00 (19:00 بتوقيت غرينتش) من التاسع عشر من أبريل رُصد في سماء كييف بريق مشع لجسم جوي”، مضيفاً: “بحسب المعلومات الأولية، الظاهرة سببها سقوط قمر اصطناعي لوكالة ناسا”.

ناسا تنفي

وفي المقابل، نفى المتحدث باسم ناسا ذلك، مؤكداً أن القمر الاصطناعي المعني بالأمر “لا يزال في المدار”، حيث أكدت الوكالة أن أي قمر اصطناعي آخر لناسا لم يدخل الغلاف الجوي في وقت سابق من يوم الأربعاء.

نيزك

من جهته، قال نائب رئيس مركز المراقبة في وكالة الفضاء الأوكرانية إيغور كورينيينكو الخميس: “لا يمكننا تحديد الأمر بالضبط، لكن نعتقد أنه نيزك”.

وأشار إلى عدم وجود معطيات كافية لتحديد “الطبيعة المحددة” لأسباب الوميض. وقال “أجهزتنا الخاصة بالمراقبة أظهرت أنه انفجار قوي. سجلنا ذلك وحددنا مكان حدوثه”.

تكهنات

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي سرت تكهّنات بعدما نشرت قنوات عدة تسجيلات فيديو للوميض. وتداول مستخدمون النكات وتحدثوا عن مركبات لأجسام طائرة غير معروفة. وقد طلب سلاح الجو الأوكراني من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم استخدام شعار سلاح الجو في نكاتهم وتعليقاتهم.

 

 

 

 

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