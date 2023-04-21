نيمار: سأعود قريبًا إلى سانتوس البرازيلي

فجر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، مفاجأة بشأن مستقبلة ووجهته المقبلة.

نيمار يؤكد عودته لسانتوس

وكشف نيمار عن وجهته المقبلة، في مقابلة مع شبكة “جلوبو إسبورتي” البرازيلية، وقال: “سأعود يومًا ما إلى نادي سانتوس، سأعود قريبًا”.

وأضاف النجم البرازيلي: “من الرائع العودة إلى منزلي بعد 10 سنوات، لقد حضرت من أجل تشجيع سانتوس أمام ساو باولو، ولكن للأسف المباراة انتهت بالتعادل”.

وواصل صاحب الـ31 عامًا، تصريحاته قائلًا: “أشعر بسعادة غامرة بالتواجد في هذا الفريق، فهو بمثابة بيتي، كما أنه قدمني للعالم، ومنحني كل شيء”.

النجم البرازيلي مع باريس

ويرتبط النجم البرازيلي بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ينتهي في صيف عام 2025، مع إمكانية التمديد لموسمين حتى عام 2027.

ويغيب نيمار عن الملاعب لنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل أوائل فبراير الماضي، واستلزمت عملية جراحية.

وكان النجم البرازيلي قد انتقل من سانتوس إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في صيف عام 2013، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان صيف 2017 في صفقة هي الأغلى في التاريخ بـ222 مليون يورو.