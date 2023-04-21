Icon

فوضى في تويتر بعد قرار العلامة الزرقاء Icon نيمار: سأعود قريبًا إلى سانتوس البرازيلي Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الروسي Icon عرض سعودي لمودريتش براتب 25 مليون يورو Icon عادة مميزة يحافظ عليها حي الصفراء في بريدة احتفاءً بعيد الفطر Icon سعود بن نايف يستقبل المهنئين بعيد الفطر Icon تنبيه لتجنب الصلاة بالممرات المؤدية لـ المسجد النبوي Icon بهجة وسرور على وجوه أطفال تبوك في يوم العيد  Icon زلزال بقوة 5.6 درجة قبالة جزيرة شيشيجيما اليابانية Icon مستشفى المسجد النبوي تستقبل قرابة 10 آلاف زائر خلال رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد 10 سنوات من رحيله

نيمار: سأعود قريبًا إلى سانتوس البرازيلي

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤١ مساءً
نيمار: سأعود قريبًا إلى سانتوس البرازيلي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

فجر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، مفاجأة بشأن مستقبلة ووجهته المقبلة.

نيمار يؤكد عودته لسانتوس

وكشف نيمار عن وجهته المقبلة، في مقابلة مع شبكة “جلوبو إسبورتي” البرازيلية، وقال: “سأعود يومًا ما إلى نادي سانتوس، سأعود قريبًا”.

وأضاف النجم البرازيلي: “من الرائع العودة إلى منزلي بعد 10 سنوات، لقد حضرت من أجل تشجيع سانتوس أمام ساو باولو، ولكن للأسف المباراة انتهت بالتعادل”.

وواصل صاحب الـ31 عامًا، تصريحاته قائلًا: “أشعر بسعادة غامرة بالتواجد في هذا الفريق، فهو بمثابة بيتي، كما أنه قدمني للعالم، ومنحني كل شيء”.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @neymarjr

النجم البرازيلي مع باريس

ويرتبط النجم البرازيلي بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ينتهي في صيف عام 2025، مع إمكانية التمديد لموسمين حتى عام 2027.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @neymarjr

ويغيب نيمار عن الملاعب لنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل أوائل فبراير الماضي، واستلزمت عملية جراحية.

وكان النجم البرازيلي قد انتقل من سانتوس إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في صيف عام 2013، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان صيف 2017 في صفقة هي الأغلى في التاريخ بـ222 مليون يورو.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @PSG_arab
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أفعى تقتحم المقصورة وتجبر طائرة على الهبوط اضطراريًّا بجنوب إفريقيا
غرائب

أفعى تقتحم المقصورة وتجبر طائرة على الهبوط...

غرائب
فرص الشباب في التأهل بكأس الملك سلمان للأندية
الرياضة

فرص الشباب في التأهل بكأس الملك سلمان...

الرياضة
السفارة الإيرانية في السعودية تفتح أبوابها للمرة الأولى منذ 7 أعوام
السعودية اليوم

السفارة الإيرانية في السعودية تفتح أبوابها للمرة...

السعودية اليوم
صوت ياسمين عز الشتوي في برنامج ستوديو 23
مشاهير

صوت ياسمين عز الشتوي في برنامج ستوديو...

مشاهير
موعد مباراتي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا
الرياضة

موعد مباراتي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

الرياضة
سبب تقلصات ما بعد الإفطار
صحة وطب‎

سبب تقلصات ما بعد الإفطار

صحة وطب‎
عشرات الوظائف الشاغرة بمركز جونز هوبكنز أرامكو
حصاد اليوم

عشرات الوظائف الشاغرة بمركز جونز هوبكنز أرامكو

حصاد اليوم
وزيرا خارجية المملكة وإيران يبحثان تعزيز العلاقات وتكثيف اللقاءات التشاورية
السعودية اليوم

وزيرا خارجية المملكة وإيران يبحثان تعزيز العلاقات...

السعودية اليوم