نيوكاسل يكتسح توتنهام بسداسية

انتهت، منذ قليل، مباراة نيوكاسل ضد توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق الماكبايس لفوز كاسح بنتيجة 6\1.

نيوكاسل يتقدم بخماسية

وبدأت مباراة نيوكاسل ضد توتنهام التي أُقيمت على ملعب “سانت جيمس بارك” بشكل سريع، حيث فرض الماكبايس سيطرته على اللعب، ونجح في هز الشباك بعد مرور دقيقتين فقط عن طريق جاكوب ميرفي.

ونجح جويلاينتون كاسيو دي ليرا في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة السادسة، قبل أن يحرز جاكوب ميرفي الهدف الثالث في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام عند الدقيقة التاسعة.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل سيطرته التامة على اللعب، ونجح في تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 19 عن طريق ألكسندر إيزاك، قبل أن يحرز اللاعب ذاته الهدف الخامس عند الدقيقة 21.

وهدأ اللعب نسبيًا بعد التقدم مبكرًا بنتيجة كبيرة، وأهدر لاعبو الماكبايس العديد من الفرص السهلة، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم نيوكاسل ضد توتنهام هوتسبير بخمسة أهداف دون رد.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح هاري كين في تسجيل الهدف الأول لتوتنهام عند الدقيقة 49، وسط محاولات مستمرة من الماكبايس، قبل أن يحرز كالوم ويلسون الهدف السادس عند الدقيقة 67.

واستمرت المحاولات من الفريقين لهز الشباك، إلا أن دفاع السبيرز ظهر بشكل متماسك في الشوط الثاني، وأهدر لاعبو الماكبايس العديد من الفرص، لتنتهي المباراة بفوز نيوكاسل ضد توتنهام بنتيجة 6\1.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 59 نقطة، ليحتل المركز الثالث بشكل مؤقت في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، إلا أنه خاض مباراة أقل، وتجمد رصيد توتنهام عند 53 في المركز الخامس.