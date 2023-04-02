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في الجولة الـ29 بالدوري الإنجليزي

نيوكاسل يهزم مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣١ مساءً
نيوكاسل يهزم مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي نيوكاسل يونايتد فوزًا مهمًا على ضيفه مانشستر يونايتد بثنائية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني سجل اللاعب جوزيف ويلوك الهدف الأول لـ نيوكاسل من ضربة رأسية في الدقيقة الـ64.

ثم عزز اللاعب كالوم ويلسون من تقدم نيوكاسل بالهدف الثاني في الدقيقة الـ88.

مانشستر يونايتد يتراجع للمركز الرابع

وبعد الفوز صعد فريق نيوكاسل إلى المركز الثالث برصيد 50 نقطة في الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد فريق مانشستر يونايتد عند 50 نقطة متراجعًا من المركز الثالث إلى المركز الرابع في جدول الترتيب.

نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد

وكانت مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي بدأت من أمس السبت، حيث فاز مانشستر سيتي على ليفربول برباعية مقابل هدف، وفاز آرسنال على ليدز يونايتد برباعية لهدف، بينما فاز كريستال بالاس على ليستر سيتي بهدفين لهدف، وتعادل نوتنجهام فورست مع وولفرهامبتون بهدف لكل فريق، وفاز بورنموث على فولهام بهدفين لهدف، وتعادل برايتون مع برينتفورد بثلاثية لكل فريق، وفاز أستون فيلا على تشيلسي بهدفين دون.

وفي مباراتي اليوم، فاز ويست هام يونايتد على ساوثهامبتون بهدف دون رد، بينما فاز نيوكاسل على مان يونايتد بهدفين دون رد.

نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد

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