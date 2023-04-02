نيوكاسل يهزم مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي نيوكاسل يونايتد فوزًا مهمًا على ضيفه مانشستر يونايتد بثنائية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني سجل اللاعب جوزيف ويلوك الهدف الأول لـ نيوكاسل من ضربة رأسية في الدقيقة الـ64.
ثم عزز اللاعب كالوم ويلسون من تقدم نيوكاسل بالهدف الثاني في الدقيقة الـ88.
وبعد الفوز صعد فريق نيوكاسل إلى المركز الثالث برصيد 50 نقطة في الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد فريق مانشستر يونايتد عند 50 نقطة متراجعًا من المركز الثالث إلى المركز الرابع في جدول الترتيب.
وكانت مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي بدأت من أمس السبت، حيث فاز مانشستر سيتي على ليفربول برباعية مقابل هدف، وفاز آرسنال على ليدز يونايتد برباعية لهدف، بينما فاز كريستال بالاس على ليستر سيتي بهدفين لهدف، وتعادل نوتنجهام فورست مع وولفرهامبتون بهدف لكل فريق، وفاز بورنموث على فولهام بهدفين لهدف، وتعادل برايتون مع برينتفورد بثلاثية لكل فريق، وفاز أستون فيلا على تشيلسي بهدفين دون.
وفي مباراتي اليوم، فاز ويست هام يونايتد على ساوثهامبتون بهدف دون رد، بينما فاز نيوكاسل على مان يونايتد بهدفين دون رد.