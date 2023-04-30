نيوكاسل يواصل تألقه ويعبر ساوثهامبتون بثلاثية

انتهت، منذ قليل مباراة نيوكاسل ضد ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز الماكبايس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم ساوثهامبتون

وبدأت مباراة نيوكاسل ضد ساوثهامبتون التي أُقيمت على ملعب “سانت جيمس بارك” بشكل سريع، وسط سيطرة من الماكبايس، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

ونجح ستيوارت آرمسترونج في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 41، وحاول الماكبايس التعادل في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر نيوكاسل ضد ساوثهامبتون بهدف نظيف.

نيوكاسل ينتفض

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الماكبايس بقوة، بحثًا عن هز الشباك، ونجح كالوم ويسلون في تسجيل التعادل عند الدقيقة 54، لتشتعل المباراة، وأهدر لاعبو الفريقين العديد من الفرص.

وأحرز ثيو والكوت هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 79، ليمنح الماكبايس التقدم، قبل أن يسجل كالوم ويلسون الهدف الثالث عند الدقيقة 81، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل ضد ساوثهامبتون بنتيجة 3\1.

ورفع الماكبايس رصيده إلى 65 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساوثهامبتون عند 24 نقطة في المركز الأخير.