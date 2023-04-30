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ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يواصل تألقه ويعبر ساوثهامبتون بثلاثية

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٨ مساءً
نيوكاسل يواصل تألقه ويعبر ساوثهامبتون بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل مباراة نيوكاسل ضد ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز الماكبايس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم ساوثهامبتون

وبدأت مباراة نيوكاسل ضد ساوثهامبتون التي أُقيمت على ملعب “سانت جيمس بارك” بشكل سريع، وسط سيطرة من الماكبايس، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

نيوكاسل وساوثهامبتون
جانب من المباراة – المصدر @SouthamptonFC

ونجح ستيوارت آرمسترونج في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 41، وحاول الماكبايس التعادل في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر نيوكاسل ضد ساوثهامبتون بهدف نظيف.

ساوثهامبتون
لاعبو ساوثهامبتون – المصدر @SouthamptonFC

نيوكاسل ينتفض

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الماكبايس بقوة، بحثًا عن هز الشباك، ونجح كالوم ويسلون في تسجيل التعادل عند الدقيقة 54، لتشتعل المباراة، وأهدر لاعبو الفريقين العديد من الفرص.

كالوم ويلسون
ويسلون – المصدر @NUFC

وأحرز ثيو والكوت هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 79، ليمنح الماكبايس التقدم، قبل أن يسجل كالوم ويلسون الهدف الثالث عند الدقيقة 81، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل ضد ساوثهامبتون بنتيجة 3\1.

ورفع الماكبايس رصيده إلى 65 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساوثهامبتون عند 24 نقطة في المركز الأخير.

نيوكاسل ضد ساوثهامبتون
نتيجة المباراة – المصدر @NUFC
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