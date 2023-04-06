نيوكاسل يونايتد يعزز تواجده في المركز الثالث بخماسية في ويست هام

عزز الفريق الكروي الأول بنادي نيوكاسل، تواجده في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد فوزه مساء الأربعاء على نادي ويست هام يونايتد بخماسية مقابل هدف.

وتقدم فريق “الماجبيز” بهدفين عبر كل من كالوم ويلسون وجولينتون في الدقيقتين الـ6 والـ13، ثم قلص اللاعب الفرنسي كورت زوما الفارق لنادي ويست هام في الدقيقة الـ40.

نيوكاسل يونايتد يضرب بخماسية

وفي الشوط الثاني، من المباراة، سجل “الماجبيز” 3 أهداف عبر كل من كالوم ويلسون وألكسندر إيساك وجولينتون في الدقائق الـ 46 والـ82 والتسعين.

وبعد نهاية المباراة أصبح رصيد فريق نيوكاسل يونايتد 53 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ويست هام عند 27 نقطة في المركز الـ15.