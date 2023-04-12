نيويورك تستبدل شرطة المترو بالروبوت

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بدأت شرطة نيويورك في استخدام الروبوتات للقيام بدوريات في مترو الأنفاق بالمدينة ومحاربة الجريمة.
وأفادت بذلك صحيفة نيويورك بوست نقلًا عن قائد شرطة المدينة كتشانت سيويل، الذي قال: لحماية مدينتنا الحديثة وعالمنا المستقبلي، من المهم أن يكون موظفونا مجهزين بالأدوات والتدريب والتكنولوجيا التي يحتاجون إليها للقيام بهذه المهمة بأمان وكفاءة.
وبحسب الصحيفة، فإن الشرطة تستخدم بالفعل كلبين رقميين تبلغ تكلفتهما الإجمالية نحو 750 ألف دولار، وهما مزودان بميكروفونات وكاميرا وجهاز استشعار، فيما تبلغ السرعة القصوى لهذه الكلاب الرقمية حوالي 1.6 كلم/ساعة.
وتقوم الروبوتات، الملقبة بـ الروبوت المخادع بدوريات في الميدان الرئيسي بالمدينة وميدان تايمز ومحطات مترو الأنفاق، ويأتي ذلك على الرغم من أن مجلس الإشراف في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية كان قد صوّت على حظر استخدام الشرطة للروبوتات للقضاء على المجرمين، فيما اعتبر سكان المدينة، وفقا لرئيس المجلس دين بريستون، مدينتهم ليست مكانا للروبوتات القاتلة.
وبحسب نيويورك تايمز، فإن الأفراد قارنوا الروبوتات بـ R2-D2 من فيلم Star Wars و Dalek من Doctor Who.