هاتريك ناصر منسي بلقاء الزمالك ضد المريخ يُدخله التاريخ

حقق اللاعب ناصر منسي، مهاجم نادي الزمالك المصري، إنجازًا تاريخيًّا بعد أن أحرز ثلاثة أهداف “هاتريك” في مباراة الزمالك ضد المريخ السوداني في الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأصبح هاتريك ناصر منسي هو الثاني بالنسبة للاعبي الزمالك خلال نسخة الموسم الجاري، حيث سجل أحمد سيد زيزو هاتريك في فوز الزمالك على نادي فلامبو البوروندي بخماسية لهدف في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي.

أول لاعب يسجل ثلاثية

كذلك أصبح ناصر منسي أول لاعب يسجل 3 أهداف للفريق الأبيض في دور المجموعات بشكله الحديث في دوري أبطال إفريقيا.

أيضًا، حقق اللاعب مصطفى شلبي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، رقمًا استثنائيًّا، وذلك بعد أن سجل الهدف الأول في مباراة الزمالك ضد المريخ في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان شلبي سجل الهدف الأول للفريق الأبيض في الثانية الـ12 من بداية المباراة، ليكون أسرع هدف في تاريخ المسابقة القارية.

ونجح شلبي في كسر رقم اللاعب تياجو أزولاو لاعب فريق أتلتيكو بيترو الأنجولي الذي هز شباك فريق ساجرادا الأنجولي في نسخة العام الماضي بعد 16 ثانية فقط من بداية المباراة.

الزمالك ضد المريخ

ويُعد هدف مصطفى شلبي في المريخ، هو أول هدف للاعب في بطولة دوري أبطال إفريقيا وثاني أهدافه مع نادي الزمالك منذ الانضمام له قادمًا من نادي إنبي المصري صيف العام الماضي.