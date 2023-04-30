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بعدما هز شباك فولهام

هالاند يُكرر إنجازًا غائبًا منذ 1931

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٧ مساءً
هالاند يُكرر إنجازًا غائبًا منذ 1931
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ليُحقق إنجازًا فريدًا.

هالاند يصل لـ50 هدفًا

وبدأ هالاند بشكل أساسي في مباراة فولهام ضد مانشستر سيتي المقامة الآن، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ونجح في هز الشباك عند الدقيقة الرابعة.

هالاند
المهاجم النرويجي – المصدر @ManCity

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هالاند بات أول لاعب ينجح في تسجيل 50 هدفًا أو أكثر بجميع المسابقات في موسم واحد لفريق إنجليزي منذ عام 1931.

هالاند
المهاجم النرويجي – المصدر @premierleague

وتفاعل حساب مانشستر سيتي الرسمي على موقع “تويتر”، واحتفل بوصول مهاجمه النرويجي إلى 50 هدفًا هذا الموسم، حيث نشر صورة، علق قائلًا: “يصنع التاريخ”.

هالاند
المهاجم النرويجي – المصدر @ManCity

مانشستر سيتي وفولهام بالبريميرليج

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة من 31 لقاء، فيما يقع فولهام في المركز العاشر برصيد 45 نقطة.

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