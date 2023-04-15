هبوط اضطراري لـ طائرة سعودية بالهند بسبب تصدع الزجاج الأمامي

قامت طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية السعودية، اليوم السبت، بهبوط اضطراري في مطار كلكاتا، الهند، بعد أن تصدع زجاجها الأمامي في الجو، وقد اتخذ المطار جميع الترتيبات اللازمة، وفقًا لمسؤولي المطار.

وقد أضافت التقارير الهندية أن الطائرة التابعة للخطوط السعودية هبطت في المطار عند الساعة العاشرة.

وأفادت وكالة الأنباء ANI أن المطار قد أعلن حالة الطوارئ، وبعد هبوط الطائرة بأمان، تم سحب حالة الطوارئ كاملة، ويتم حاليًا فحص الطائرة حتى يتم بث القرار بإمكانية استكمال الرحلة من عدمها.

مسار الطائرة

وبحسب موقع indiatoday، فإن طائرة الشحن كانت متجهة من جدة إلى هونغ كونغ، وكان على متنها 4 من أفراد الطاقم، وقد أجبر الصدع في الزجاج الأمامي الطيار على الهبوط اضطرارياً.

وتم إعلان حالة الطوارئ الكاملة في حوالي الساعة 11:37 من صباح اليوم السبت، وكان مطار كلكاتا جاهزًا لهبوط الطائرة، وبالفعل، هبطت بسلام في حوالي الساعة 12:02 ظهرًا.

ولفتت الصحيفة إلى أنه غالبًا ما يتم إعلان حالة الطوارئ الكاملة عندما تقترب طائرة من المطار مع وجود خطر وقوع حادث.

ويأتي ذلك بعد أيام فقط من إعلان حالة الطوارئ الكاملة في مطار دلهي بعد إصابة طائرة تابعة لشركة FedEx متجهة إلى دبي، وقد هبطت الطائرة بسلام واستأنفت رحلتها بعد التفتيش.