هبوط يحبس الأنفاس لطائرة ركاب في إيرلندا

أظهر فيديو متداول لحظة هبوط خطير لإحدى الطائرات، مما تسبب في اشتعال النيران بالإطار الأمامي بها بسبب ما حدث من قوة الاحتكاك.

هبوط خطير

وأظهر الفيديو المتداول، تعرض إحدى الطائرات، لحادث خلال عملية هبوطها بأحد المطارات في إيرلندا، مما أدى إلى اشتعال النيران بالإطار الأمامي لها.

لا إصابات

وفي لحظة هبوط الطائرة، اختل توازنها ولم تتمكن من الهبوط بشكل طبيعي، فحدث احتكاك بإطارها الأمامي في المدرج، مما أدى إلى اشتعال النيران به، دون أن تمتد لباقي الهيكل ودون إصابات.