هجمات متبادلة بين الجيش والدعم السريع في السودان

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم السبت، أن قوة كبيرة من الجيش هاجمت مقرهم في منطقة سوبا جنوبي الخرطوم.

وقالت الدعم السريع، التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، في بيان لها على تويتر، إن قوات الجيش هاجمت المقر بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، مضيفًا: تفاجأت القوات صباح اليوم السبت 15 أبريل بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل إلى مقر تواجد القوات في أرض المعسكرات سوبا بالخرطوم وتضرب حصارًا على القوات المتواجدة هناك.

وتابع: ثم انهالت عليها بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وإزاء هذا الاعتداء الغاشم توضح قيادة الدعم السريع أنها أجرت اتصالات مع كل من الآلية الرباعية ومجموعة الوساطة ممثلة في السيد مالك عقار والأستاذ مني اركو مناوي والدكتور جبريل إبراهيم وأطلعتهم على الأمر.

مراسل #العربية: تصاعد أعمدة الدخان من داخل قاعدة #مروي الجوية وسط اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في القاعدة و العاصمة #الخرطوم #السودان pic.twitter.com/o8B7LIWQ4i — العربية (@AlArabiya) April 15, 2023

دوي انفجارات وإطلاق نار

وسمع دوي انفجارات وإطلاق نار في مناطق مختلفة من العاصمة السودانية، فيما تشهد البلاد خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع المسلحة.

وقال شهود إن مواجهات ودوي انفجارات وإطلاق نيران سمعت بالقرب من قاعدة تتمركز فيها قوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم، كما سمع إطلاق نار بالقرب من المطار وفي شمال العاصمة.

ميليشيا الدعم السريع تغلق بعض الطرق في محيط

المدينة الرياضية وجامعة إفريقيا جنوب العاصمة #الخرطوم، بالتزامن مع بدء اشتباكات بالذخيرة الحية.#السودان pic.twitter.com/OIkYDh8hCo — Sudan News (@Sudan_tweet) April 15, 2023

شلل وفوضى في العاصمة

على إثر ذلك، توقفت حركة الطيران وسط انتشار عسكري داخل مطار الخرطوم، وتم إغلاق جميع جسور العاصمة، فيما قامت قوات الدعم السريع بإغلاق محيط الإذاعة والتلفزيون بمدينة أم درمان.

ويأتي ذلك بعد اتهام الجيش السوداني قوات الدعم السريع بحشد عناصرها وتحريكها في الخرطوم ومدن أخرى دون التنسيق معه، معتبرا هذه التحركات تجاوزا واضحا للقانون.

وتتواصل الوساطات في السودان بهدف حل الملف ومنع انجراره إلى نزاع مسلح بين الجانبين.