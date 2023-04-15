Icon

لحظات رعب في مطار الخرطوم بسبب اشتباكات الجيش Icon لحظة سقوط قتيلين إثر انهيار جسر في كولومبيا Icon إيلون ماسك يدرس الاستحواذ على منصة رقمية بارزة Icon لحظة استقبال الأسرى السودانيين بعد وصولهم إلى الرياض Icon وليد الفراج: هل رونالدو واحد من ضمن 3 أسباب لإقالة رودي غارسيا ؟ Icon مدينة خليجية تمنح إقامة ومكافأة مالية لأئمة المساجد Icon لحظة استقبال الأسرى السعوديين لدى عودتهم إلى أرض الوطن Icon أحد الأسرى السعوديين يسجد لله شكرًا بعد عودته إلى أرض الوطن Icon الهلاليون يطالبون برحيل صالح الشهري Icon الإطاحة بـ 7 متورطين في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
فوضى كبيرة في شوارع الخرطوم

هجمات متبادلة بين الجيش والدعم السريع في السودان

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١٨ مساءً
هجمات متبادلة بين الجيش والدعم السريع في السودان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم السبت، أن قوة كبيرة من الجيش هاجمت مقرهم في منطقة سوبا جنوبي الخرطوم.

وقالت الدعم السريع، التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، في بيان لها على تويتر، إن قوات الجيش هاجمت المقر بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، مضيفًا: تفاجأت القوات صباح اليوم السبت 15 أبريل بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل إلى مقر تواجد القوات في أرض المعسكرات سوبا بالخرطوم وتضرب حصارًا على القوات المتواجدة هناك.

وتابع: ثم انهالت عليها بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وإزاء هذا الاعتداء الغاشم توضح قيادة الدعم السريع أنها أجرت اتصالات مع كل من الآلية الرباعية ومجموعة الوساطة ممثلة في السيد مالك عقار والأستاذ مني اركو مناوي والدكتور جبريل إبراهيم وأطلعتهم على الأمر.

دوي انفجارات وإطلاق نار

وسمع دوي انفجارات وإطلاق نار في مناطق مختلفة من العاصمة السودانية، فيما تشهد البلاد خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع المسلحة.

وقال شهود إن مواجهات ودوي انفجارات وإطلاق نيران سمعت بالقرب من قاعدة تتمركز فيها قوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم، كما سمع إطلاق نار بالقرب من المطار وفي شمال العاصمة.

شلل وفوضى في العاصمة

على إثر ذلك، توقفت حركة الطيران وسط انتشار عسكري داخل مطار الخرطوم، وتم إغلاق جميع جسور العاصمة، فيما قامت قوات الدعم السريع بإغلاق محيط الإذاعة والتلفزيون بمدينة أم درمان.

ويأتي ذلك بعد اتهام الجيش السوداني قوات الدعم السريع بحشد عناصرها وتحريكها في الخرطوم ومدن أخرى دون التنسيق معه، معتبرا هذه التحركات تجاوزا واضحا للقانون.

وتتواصل الوساطات في السودان بهدف حل الملف ومنع انجراره إلى نزاع مسلح بين الجانبين.

هجمات متبادلة بين الجيش والدعم السريع في السودان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهداف لا تغيب عن مباريات الوحدة والاتحاد
آخر الاخبار

الأهداف لا تغيب عن مباريات الوحدة والاتحاد

آخر الاخبار
رصد مراحل العملية الإجرائية لرؤية هلال شهر رمضان
السعودية اليوم

رصد مراحل العملية الإجرائية لرؤية هلال شهر...

السعودية اليوم
موعد أذان المغرب اليوم 19 رمضان بجميع المناطق
السعودية اليوم

موعد أذان المغرب اليوم 19 رمضان بجميع...

السعودية اليوم
تعاون سعودي كويتي يقود لضبط مهرب الحشيش الهارب
السعودية اليوم

تعاون سعودي كويتي يقود لضبط مهرب الحشيش...

السعودية اليوم
القصبي والسدحان يتحديان الزمن في طاش العودة على MBC1
السعودية اليوم

القصبي والسدحان يتحديان الزمن في طاش العودة...

السعودية اليوم
أبل تتيح للمستهلكين خدمة اشتر الآن وادفع لاحقًا
السوق

أبل تتيح للمستهلكين خدمة اشتر الآن وادفع...

السوق
الرئيس الفرنسي يقر قانون التقاعد دون تصويت
العالم

الرئيس الفرنسي يقر قانون التقاعد دون تصويت

العالم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق