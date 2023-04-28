هجوم سيبراني قوي ومتزامن على مواقع إسرائيلية

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كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء الخميس، عن تعرض عدة مواقع إلكترونية وإخبارية إسرائيلية، لهجمات سيبرانية قوية ومكثفة.
وأفادت وسائل الإعلام بأن “موقع 0404 الإخباري تعرض للهجوم في فترة ما بعد الظهر، وتمت مهاجمة عدة مواقع أخرى، من بينها موقع 12 News، إلى جانب موقع Mako، وموقع Wint Premium، وموقع Haaretz، وموقع Hotnet، وموقع Router، والعديد من المواقع الأخرى”.
ولفتت إلى أن مجموعة من المخترقين استهدفت مواقع إلكترونية لشركتي الاتصالات وخدمات الإنترنت.
وتعرضت مدن عديدة، أمس، في إسرائيل إلى هجوم سيبراني أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة، وانقطعت الكهرباء بشكل متزامن في العديد من المدن.
كما تعرضت مواقع حكومية إسرائيلية، في وقت سابق، لهجوم إلكتروني من قبل مجموعة “أونونيمس سودان”، وأدى الهجوم إلى إغلاق الموقع الإلكتروني لسلطة الموانئ الإسرائيلية.
وزعمت مجموعة “أونونيمس سودان” أنها استهدفت مواقع وزارة الصحة ووكالة الأمن الداخلي شين بيت وهيئة الأوراق المالية الإسرائيلية وميناء حيفا، على الرغم من أن هذه المواقع لا تزال تعمل بشكل طبيعي.
وفي منتصف إبريل، تعرضت عدة مواقع إلكترونية تتبع لمصارف إسرائيلية ومكتب البريد الإسرائيلي، لهجوم سيبراني واسع، أدى إلى سقوط بعض هذه المواقع.