هجوم سيبراني يضرب المواقع الفنلندية يوم انضمامها للناتو

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تعرضت المواقع الإلكترونية للمنظمات الفنلندية لهجوم سيبراني من قبل مجموعة من المتسللين في يوم انضمام البلاد إلى الناتو.
وشمل الاختراق كلًّا من المواقع الإلكترونية للبرلمان الفنلندي، ومشغل النقل لمنطقة العاصمة هلسنكي، والموقع الشخصي لرئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، ومنظمات أخرى، وفقًا لوكالة إس تي تي الفنلندية.
ولفتت الخدمة الصحفية للبرلمان، إلى أن الهجوم السيبراني استمر حوالي 8 ساعات، واستأنف الموقع الإلكتروني للبرلمان عمله بعد ذلك.
وأفاد موقع شركة النقل في العاصمة هلسنكي، على “تويتر” بأنه تعرض لهجوم من قبل المتسللين في حوالي الساعة 18:00 بتوقيت موسكو.
وقالت وكالة إس تي تي الفنلندية: إن مواقع مركز أبحاث التكنولوجيا في تي تي والموقع الشخصي لرئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، تعرضت أيضًا للاختراق.