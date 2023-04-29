Icon

محمد الشلهوب لـ كأس دوري أبطال آسيا: خلك معنا لا تروح Icon سودانيون يرحبون بشرطة الاحتياطي المركزي بعد انتشارها في الخرطوم Icon الإطاحة بمواطنين لحيازتهما 50 ألف قرص من الإمفيتامين بالرياض Icon هدفان لـ صن داونز ضد بلوزداد تحسم تأهله لنصف النهائي Icon رامون دياز يكشف تشكيلة الهلال لمواجهة أوراوا Icon مغامر يقود مركبته عكس اتجاه السيل بعقبة صلالة Icon جماهير الهلال تتوافد إلى درة الملاعب Icon الأرصاد: أمطار رعدية متوقعة على الرياض خلال مباراة الهلال وأوراوا Icon ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع التواصل Icon مواطن في قبضة الأمن لحيازته القات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في بطولة دوري أبطال إفريقيا

هدفان لـ صن داونز ضد بلوزداد تحسم تأهله لنصف النهائي

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٠ مساءً
هدفان لـ صن داونز ضد بلوزداد تحسم تأهله لنصف النهائي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة صن داونز ضد بلوزداد الجزائري عصر اليوم، بتأهل فريق صن داونز الجنوب إفريقي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2022/2023.

وكان اللاعب سفيان بوشار منح التقدم لفريق شباب بلوزداد في الدقيقة الـ24 من عمر الشوط الأول، ثم نجح فريق صن داونز في إحراز هدف التعادل في الدقيقة الـ45 عبر اللاعب ثيمبا زواني.

صن داونز ضد بلوزداد

وفي الشوط الثاني، كثف فريق صن داونز من محاولاته الهجومية ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب ثابيلو مورينا في الدقيقة الخمسين.

وحافظ صن داونز على تفوقه بنتيجة 2-1 ليصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه ذهابًا في الجزائر برباعية مقابل هدف يوم السبت الماضي، ثم فاز في إياب دور الثمانية اليوم بنتيجة هدفين لهدف ليصعد إلى دور الـ4 بنتيجة 6/2 من مجموع المباراتين.

جدير بالذكر، سيواجه نادي صن داونز فريق الوداد البيضاوي المغربي في مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الفترة المقبلة.

صن داونز ضد بلوزداد

مباراتا اليوم

جدير بالذكر أن الأهلي المصري سيواجه فريق الرجاء البيضاوي المغربي في أرض الأخير اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، وفي نفس التوقيت سيلعب الترجي الرياضي التونسي ضد نادي شبيبة القبائل الجزائري حيث تُقام مباراة الإياب في دور الثمانية في تونس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طرق الوقاية من التلبك المعوي خلال عيد الفطر
السعودية اليوم

طرق الوقاية من التلبك المعوي خلال عيد...

السعودية اليوم
سياسات الهجرة في أوروبا تعاني من الفوضى
تقارير

سياسات الهجرة في أوروبا تعاني من الفوضى

تقارير
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية

حصاد اليوم
حرس الحدود يضبط 7 يمنيين حاولوا تهريب القات المخدر
السعودية اليوم

حرس الحدود يضبط 7 يمنيين حاولوا تهريب...

السعودية اليوم
تحذير للملايين من مستخدمي آيفون: صحتكم في خطر
تكنولوجيا

تحذير للملايين من مستخدمي آيفون: صحتكم في...

تكنولوجيا
لحظة تعرض حصان للإغماء في شوارع إسبانيا ووفاته بسبب شدة الحر
غرائب

لحظة تعرض حصان للإغماء في شوارع إسبانيا...

غرائب
قدوم كريم بنزيما لـ الهلال يُضحي بـ 2 من نجومه
الرياضة

قدوم كريم بنزيما لـ الهلال يُضحي بـ...

الرياضة
وزير الدفاع الأمريكي: سنقلب كل حجر حتى نعرف مصدر التسريب
حصاد اليوم

وزير الدفاع الأمريكي: سنقلب كل حجر حتى...

حصاد اليوم