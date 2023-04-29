هدفان لـ صن داونز ضد بلوزداد تحسم تأهله لنصف النهائي

انتهت مباراة صن داونز ضد بلوزداد الجزائري عصر اليوم، بتأهل فريق صن داونز الجنوب إفريقي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2022/2023.

وكان اللاعب سفيان بوشار منح التقدم لفريق شباب بلوزداد في الدقيقة الـ24 من عمر الشوط الأول، ثم نجح فريق صن داونز في إحراز هدف التعادل في الدقيقة الـ45 عبر اللاعب ثيمبا زواني.

صن داونز ضد بلوزداد

وفي الشوط الثاني، كثف فريق صن داونز من محاولاته الهجومية ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب ثابيلو مورينا في الدقيقة الخمسين.

وحافظ صن داونز على تفوقه بنتيجة 2-1 ليصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه ذهابًا في الجزائر برباعية مقابل هدف يوم السبت الماضي، ثم فاز في إياب دور الثمانية اليوم بنتيجة هدفين لهدف ليصعد إلى دور الـ4 بنتيجة 6/2 من مجموع المباراتين.

جدير بالذكر، سيواجه نادي صن داونز فريق الوداد البيضاوي المغربي في مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الفترة المقبلة.

مباراتا اليوم

جدير بالذكر أن الأهلي المصري سيواجه فريق الرجاء البيضاوي المغربي في أرض الأخير اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، وفي نفس التوقيت سيلعب الترجي الرياضي التونسي ضد نادي شبيبة القبائل الجزائري حيث تُقام مباراة الإياب في دور الثمانية في تونس.