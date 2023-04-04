هدفا برونو هنريكي ورومارينيو يمنحان الأفضلية لـ الاتحاد بالشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد الشوط الأول من مباراة ضمك متفوقًا بهدفين دون رد في الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي.

د14’ الهدف الأول لـ #الاتحاد عن طريق برونو هنريكي

الاتحاد 1 × 0 ضمك#الاتحاد_ضمك | #SSC pic.twitter.com/4srxROgsjH — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 4, 2023

وسجل البرازيلي برونو هنريكي الهدف الأول للعميد بالدقيقة الـ14 من تصويبة قوية، ثم نجح مواطنه رومارينيو في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الـ38 من ركلة جزاء.