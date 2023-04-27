هدف أمير سعيود يُهدي الطائي فوزًا ثمينًا على حساب أبها

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الطائي فوزًا ثمينًا على حساب نادي أبها بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 24 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدددددف!⚽ د25' الهدف الأول لـ #الطائي عن طريق أمير سعيود

الطائي 1 × 0 أبها#الطائي_أبها | #SSC pic.twitter.com/Mlbhu9vi8p — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 27, 2023

الطائي يفوز

وسجل اللاعب الجزائري أمير سعيود الهدف الوحيد لفارس الشمال في الدقيقة الـ25 من عمر الشوط الأول وذلك بعد تمريرة متقنة من اللاعب موسونا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فارس الشمال بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، ظل فارس الشمال محافظًا على تقدمه ليفوز بهدف دون رد ويُصبح رصيده 31 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن، أما نادي أبها فتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز العاشر.