هدف أوديغادر بلقاء وست هام ضد آرسنال يمنحه رقمًا مميزًا

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نجح نجم الجانرز، النرويجي مارتن أوديغارد في تسجيل هدف خلال مباراة وست هام ضد آرسنال المقامة الآن، ليُحقق رقمًا مميزًا في مسيرته.
وبدأت مارتن أوديغارد مباراة وست هام ضد آرسنال بشكل أساسي، ونجح في تسجيل الهدف الثاني من تسديدة قوية عند الدقيقة العاشرة.
وذكرت شبكة الإحصائيات “أوبتا”: “سجل مارتن أوديغارد 8 أهداف خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو أكبر عدد على الإطلاق سجله لاعب خط وسط بنادي آرسنال في موسم واحد في المسابقة”.
ويلعب وست هام ضد آرسنال الآن على ملعب “لندن الأولمبي”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتُشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق بعد مرور 60 دقيقة.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، فيما يتصدر آرسنال الترتيب برصيد 73 نقطة.