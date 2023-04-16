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ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

هدف أوديغادر بلقاء وست هام ضد آرسنال يمنحه رقمًا مميزًا

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٥ مساءً
هدف أوديغادر بلقاء وست هام ضد آرسنال يمنحه رقمًا مميزًا
المواطن - فريق التحرير

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نجح نجم الجانرز، النرويجي مارتن أوديغارد في تسجيل هدف خلال مباراة وست هام ضد آرسنال المقامة الآن، ليُحقق رقمًا مميزًا في مسيرته.

تألق مارتن أوديغارد

وبدأت مارتن أوديغارد مباراة وست هام ضد آرسنال بشكل أساسي، ونجح في تسجيل الهدف الثاني من تسديدة قوية عند الدقيقة العاشرة.

مارتن أوديغارد
أوديغارد – المصدر @Arsenal

وذكرت شبكة الإحصائيات “أوبتا”: “سجل مارتن أوديغارد 8 أهداف خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو أكبر عدد على الإطلاق سجله لاعب خط وسط بنادي آرسنال في موسم واحد في المسابقة”.

وست هام ضد آرسنال - وست هام يونايتد ضد أرسنال
جانب من المباراة – المصدر @Arsenal

وست هام ضد آرسنال

ويلعب وست هام ضد آرسنال الآن على ملعب “لندن الأولمبي”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتُشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق بعد مرور 60 دقيقة.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، فيما يتصدر آرسنال الترتيب برصيد 73 نقطة.

وست هام يونايتد ضد أرسنال 1
جانب من المباراة – المصدر @WestHam
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