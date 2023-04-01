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هدف: دعم مالي 3 آلاف ريال ولمدة سنتين بخدمة توصيل الطلبات

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٥ مساءً
هدف: دعم مالي 3 آلاف ريال ولمدة سنتين بخدمة توصيل الطلبات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تقديم دعم مالي لمشاركة الباحثين والباحثات عن عمل للانضمام لتطبيقات التوصل، يصل إلى (3,000 ريال) ولمدة (24 شهراً)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

برنامج دعم العمل الحر:

– يأتي برنامج (دعم العمل الحر) للعاملين في نشاط توصيل الطلبات ضمن إطار مبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهادفة إلى التوسع في التوطين من خلال تبني أساليب وأنماط عمل مختلفة لإتاحة فرص عمل للسعوديين والسعوديات ولمعالجة الانكشاف المهني في بعض الأنشطة الاقتصادية، ويبرز من تلك الأنشطة الواعدة نشاط العمل الحر للعاملين في نشاط توصيل الطلبات كأحد أساليب العمل الجاذبة والداعمة لهذا التوجه.

الخطوات:

1- التسجيل في أحد التطبيقات المعتمدة لدى الهيئة العامة للنقل.
2- إصدار وثيقة العمل الحر -توصيل الطلبات.
3- الدخول على منصة طاقات.
4- التقديم على برنامج العمل الحر – توصيل الطلبات.

آلية الدعم:

– صرف مبلغ دعم شهري للعامل في هذا النشاط (توصيل الطلبات) بحد أدنى (30) طلباً ومبلغ دعم (450) ريالاً شهرياً، وبحد أقصى (200) طلب ومبلغ دعم (3,000) ريال شهرياً.

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم بطلب الدعم سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدم بطلب الدعم مصدراً لوثيقة (عمل حر) بمسمى مهنة (مندوب توصيل طلبات) سارية من خلال بوابة العمل الحر freelance.sa، أو حسب ما يحدده الصندوق والجهات ذات العلاقة.
3- ألاّ يقل عمر المتقدم عن (18) سنة ولا يزيد عن (60) سنة.
4- ألاّ يكون المتقدم بطلب الدعم على رأس العمل في القطاع الحكومي أو الخاص.
5- ألاّ يكون المتقدم بطلب الدعم موظفاً متقاعداً .
6- ألاّ يكون المتقدم بطلب الدعم طالباً منتظماً أو لديه عمل خاص (سجل تجاري).
7- ألا يكون المتقدم للدعم في هذا البرنامج مستفيداً حالياً من أحد برامج الدعم المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف .

التفاصيل:
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شرح التسجيل (PDF):
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