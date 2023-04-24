هدنة جديدة بالسودان لمدة 72 ساعة

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن التوصل إلى هدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة، اعتبارًا من منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.

بيان الخارجية الأمريكية

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان، أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وافقتا على تطبيق وقف إطلاق نار على مستوى البلاد يبدأ منتصف ليل 24 إبريل ويستمر 72 ساعة.

وأردف بلينكن أنه خلال هذا الوقت “تناشد الولايات المتحدة كلا الجانبين تنفيذ وقف إطلاق النار فورًا وبشكل كامل”.