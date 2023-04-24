تغيير اسم مسجد الأربع منارات بمكة المكرمة وإزالة المجالس بداخله زلزال يضرب إندونيسيا بقوة 6.9 منسوبو الدفاع يساعدون مسنًّا في النزول من على السفينة ضمن الإجلاء ملايين أجهزة الأندرويد بدون واتساب قريبًا لقطات مؤثرة للبناني بعد وصوله جدة قادمًا من السودان إصابة 5 مستوطنين إسرائيليين بحادث دهس بالقدس الوحدة يُشارك بكأس السوبر السعودي 2024 القنصل الأمريكي بجدة: الإجراءات السعودية لإجلاء العالقين بالسودان قوية ومحكمة الانتقادات تحاصر إدارة آل معمر بعد خسارة النصر هدنة جديدة بالسودان لمدة 72 ساعة
كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن التوصل إلى هدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة، اعتبارًا من منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.
وتابع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان، أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وافقتا على تطبيق وقف إطلاق نار على مستوى البلاد يبدأ منتصف ليل 24 إبريل ويستمر 72 ساعة.
وأردف بلينكن أنه خلال هذا الوقت “تناشد الولايات المتحدة كلا الجانبين تنفيذ وقف إطلاق النار فورًا وبشكل كامل”.