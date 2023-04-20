هروب الجماهير بعد فرار أسدين من السيرك أثناء العرض بالصين

سادت حالة من الرعب في الصين بعد فرار أسدين كانا يقومان بعرض ممتع من داخل قفص سيرك.

خوف وهلع

وانتاب الجمهور الذي حضر لرؤية عرض الحيوانات المفترسة، حالة من الخوف والهلع.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، باغت الأسدان، مروضيهما وهربا من الساحة المحاطة بالأقفاص، متسببين بحالة من الرعب بين الجمهور الذي كان يضم كبارًا وصغارًا، ففروا بشكل جماعي خوفًا من الموت التهامًا.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس، بأن الحادثة وقعت في مدينة لويانغ في مقاطعة خنان شرقي الصين.