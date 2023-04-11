هروب جماعي للأثرياء من أغنى بلاد العالم

تعليم المهد: الدوام اليوم عبر منصة مدرستي وظائف شاغرة لدى فروع التصنيع الوطنية الطائي يُعطل الهلال بتعادل إيجابي حاسب لوحي بمواصفات غير مسبوقة وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي وظائف شاغرة في شركة الفنار الملك سلمان يوافق على منح 100 مواطن ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز لتبرعهم بأحد أعضائهم القبض على 3 مخالفين في الرياض انتحلوا صفة وسلبوا محال ذهب تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز 150 مليون ريال أليكس باينا يكشف تفاصيل اعتداء فالفيردي
كشفت صحيفة داغينس نارينغسليف، عن حركة فرار جماعي للأثرياء من النرويج، التي تعد واحدة من أغنى بلاد العالم، بعد أن رفعت حكومة يسار الوسط ضرائب الثروة إلى 1.1 بالمائة.
وشهد عام 2022 مغادرة عدد قياسي من “فاحشي الثراء” النرويج، حيث ترك البلاد أكثر من 30 ثريًّا، وفقًا لبحث جديد أجرته الصحيفة المعنية بالأخبار الاقتصادية.
وأردفت الصحيفة أن هذا الرقم يتجاوز العدد الإجمالي لفاحشي الثراء الذين غادروا النرويج، على مدار الـ13 عامًا التي سبقت 2022.
ومن المتوقع أن يهجر المزيد من الأثرياء النرويج خلال العام الجاري بعد زيادة في ضريبة الثروة خلال نوفمبر الماضي، الأمر الذي يضيع على الحكومة جني عشرات الملايين من الدولارات.
وقبل نحو 5 أشهر، رفعت حكومة أوسلو الحد الأقصى لنسبة ضريبة الثروة إلى 1.1 بالمئة. وحسب تقديرات “داغينس نارينغسليف”، فإن إجمالي ثروة الأغنياء الذين تركوا النرويج مؤخرًا تزيد على 600 مليار كرونة، أي نحو 57 مليار دولار.
وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن عددًا كبيرًا من أثرياء النرويج المغادرين انتقلوا إلى سويسرا، حيث تقل الضرائب بكثير.