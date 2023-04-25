هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب أصفهان الإيرانية

كشف المدير العام لشؤون مكافحة الأزمات في محافظة أصفهان بإيران، أن هزة أرضية بقوة 4.3 درجة سجلت، الاثنين في مدينة حسن آباد بالمحافظة عند الساعة 13 و32 دقيقة.

تفاصيل الزلزال

وأشار المدير العام لشؤون الأزمة في محافظة أصفهان منصور شيشة فروش، إلى أن الزلزال هز مدينة حسن آباد في (أصفهان) ومدينة آيزد خواست في محافظة (فارس).

وتابع فروش: أن “فرق تقييم الخسائر والأضرار توجهت إلى منطقة الزلزال حيث تفقدت 4 فرق المناطق القروية في حسن آباد وقرية رامشة، ولم يصل أي تقرير عن حجم الخسائر الناجمة عن هذا الزلزال الذي شعر به بعض السكان”.