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ضمن منافسات دوري روشن

هزيمة النصر تُنعش حظوظ الشباب في المنافسة

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٨ مساءً
هزيمة النصر تُنعش حظوظ الشباب في المنافسة
المواطن - فريق التحرير

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انتعشت آمال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، بعد خسارة النصر ضد الهلال.

خسارة النصر

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الهلال بهدفين دون رد بالأمس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

نادي الهلال والنصر
جانب من المباراة – المصدر spl

وتجمد رصيد النصر عند 53 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد، إلا أنه لعب مباراة أقل، ليبتعد العالمي نسبيًا عن سباق المنافسة على اللقب.

الهلال ضد النصر
جانب من المباراة – المصدر spl

انتعاش حظوظ الشباب

وفتحت هزيمة النصر الباب أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب صاحب المركز الثالث برصيد 50 نقطة، من أجل المنافسة بقوة على الصدارة، خاصة أنه تنتظره مباراة قوية ضد الاتحاد، وفي حالة الفوز سيخطف الوصافة.

وسيحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة الانتصارات، وأن يخسر الاتحاد في مواجهة واحدة، حتى يخطف لقب دوري روشن السعودي، خاصة أنه سيكون متفوقًا على العميد بأفضلية المواجهات المباشرة.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر spl
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