هزيمة النصر تُنعش حظوظ الشباب في المنافسة

انتعشت آمال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، بعد خسارة النصر ضد الهلال.

خسارة النصر

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الهلال بهدفين دون رد بالأمس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

وتجمد رصيد النصر عند 53 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد، إلا أنه لعب مباراة أقل، ليبتعد العالمي نسبيًا عن سباق المنافسة على اللقب.

انتعاش حظوظ الشباب

وفتحت هزيمة النصر الباب أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب صاحب المركز الثالث برصيد 50 نقطة، من أجل المنافسة بقوة على الصدارة، خاصة أنه تنتظره مباراة قوية ضد الاتحاد، وفي حالة الفوز سيخطف الوصافة.

وسيحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة الانتصارات، وأن يخسر الاتحاد في مواجهة واحدة، حتى يخطف لقب دوري روشن السعودي، خاصة أنه سيكون متفوقًا على العميد بأفضلية المواجهات المباشرة.