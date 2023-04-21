هلال شوال يظهر في سماء السعودية

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رصدت عدسة العربية، هلال القمر الصغير لشهر شوال في سماء المملكة، وذلك بعد غروب الشمس اليوم، والانتقال نحو بداية الليل بالأفق الغربي.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أنه سيرصد بسماء المملكة والوطن العربي هلال القمر الصغير لشهر شوال بعد غروب الشمس اليوم الجمعة 21 إبريل 2022.