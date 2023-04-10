هموم المواطن واحتياجاته في قلب اهتمام القيادة.. صورة نموذجية

أكد الكاتب والإعلامي عبدالله الحسني أن ثمّة دروساً لا يمكن تجاوزها حين نقرأ المواقف، والقرارات، والإجراءات التي تنتهجها قيادتنا الراشدة، خصوصاً حين تمس تلك القرارات هموم المواطن، وتلمّس احتياجاته، والنأي به عن كل ما يُكدّر أو يلقي بظلال قاتمة على حياته.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض” بعنوان “رعاية مستمرة”، أن العلاقة تبدو ناصعة الحضور في نموذجيتها وفرادتها عبر ما نشهده من تحقيق التوازن لحياة المواطن، توازن يضمن له كرامة العيش، ورغد الحياة. فالقائد حاضرٌ دوماً بعطفه، واستشعاره لثقل الأمانة الملقى على عاتقه، في أن يجعل من شعبه أفضل الشعوب، وأن يطامن من قلقهم، ويصون حياتهم الكريمة دونما ارتهان لظروف اقتصادية عالمية.

نهج ثابت

وتابع الكاتب “هذا النهج الثابت، وضع المواطن في قلب اهتمام القيادة، وهو استمرار وتقفٍّ لنهج الإمام المُوحّد الذي منذ أن استتبّ له الأمر، ووطّد الأمن والاستقرار، قطع على نفسه عهداً أن يجعل من شعبه أكرم الشعوب وأحسنهم حالاً”.

وأضاف “من هنا فإنّ القرارات ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن، واستقراره تأتي دون إبطاء، مُترجِمة لهذا النهج، وعاكسة للتواشج القويّ بين القائد وشعبه. كل هذا إجراء تتّخذه قيادتنا؛ وتكرّس جهدها في سبيل صون رفاهه، واحتياجاته على اختلاف أهميتها”.

رعاية احتياجات المواطن

توجيه تلو آخر، وقرار يتبعه قرار، كلها راعت احتياجات المواطن، وجسّدت الواقع الفعلي والمثالي لفرادة هذا الوطن وقيادته، وقصة الوفاء والتلاحم الراسخ بين الحاكم والمحكوم.

نشهد اليوم -كما شهدنا من قبل- أوامر ملكية تستهدف المواطن، وتؤكد أن المواطن وُجهَة اهتمام وخطط هذه القيادة، وليس ببعيد عنا توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظهما الله-، على تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة أربعة أشهر وحتى دفعة شهر يوليو 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

توجيه ملكي

وواصل الكاتب بقوله “توجيه يأتي استمراراً للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو من عام 2022م؛ والذي تضمن تخصيص مبلغ (20) مليار ريال منها (ثمانية مليارات ريال) كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م، إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً، وكذلك التوجيه الملكي الصادر في شهر يناير 2023م بتمديد الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر للربع الأول من العام المالي الجاري والذي استمر لشهر مارس الماضي”.

صورة نموذجية

وختم الكاتب بقوله “إزاء هذه الصورة النموذجية التي يغبطنا عليها الآخرون، تتجدّد مشاعر الزهو والتقدير أن قيض الله لهذه البلاد هذه القيادة التي لم يشغلها عن شعبها أي شاغل، على الرغم من أن العالم بأسره تتناهبه عواصف الفوضى والتقلّبات وأنواء وعواصف التغيير”.