Icon

عطل بمحرك سفينة يغلق مضيق البوسفور Icon إيقاف زكريا هوساوي 6 مباريات بعد سلوكه غير الرياضي Icon حفلة مختلفة لعبدالمجيد عبدالله 18 مايو بمناسبة افتتاح فيا الرياض Icon السعودية نقطة جذب للفن والفنانين وداعم وراعٍ للإبداع العربي Icon يورجن كلوب يتعرض لإصابة في مباراة ليفربول وتوتنهام Icon عاصمة الفنانين تحتفي بالأصالة والإبداع بحفل روائع محمد الموجي Icon لقطات لسرقة مجوهرات بالملايين من متجر بجوار العدل الفرنسية Icon لحظة عبور 40 شاحنة معدات وذخائر أمريكية من العراق لسوريا Icon 14 من مروجي المخدرات في قبضة المكافحة Icon لوريان يُمطر شباك باريس سان جيرمان بثلاثية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
بعدما ابتعدت عنه خطوة

هندية أغاظت فيل بصابع موز فباغتها بضربة قوية من خرطومه

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
هندية أغاظت فيل بصابع موز فباغتها بضربة قوية من خرطومه
المواطن - فريق التحير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير صحفية أن امرأة استفزت فيلًا عملاقًا بصابع موز كانت تحمله، فما كان منه إلا أن ضربها بخرطومه فطارت من شدة الضربة.

صابع الموز

ووقعت الحادثة في الهند، بحسب صحيفة ديلي ميل، وأظهرت لقطات فيديو أن المرأة قرّبت صابع الموز من فم الفيل العملاق، وكانت الابتسامة تعلو وجهها دون أن تدري ماذا ينتظرها، وسُمعت وهي تقول: ما أروعه.

وبحسب الصحيفة، فقد بدا الفيل غاضبًا، لأن المرأة كانت تلعب معه. وعندما اقترب الفيل منها خطوة ابتعدت عنه خطوة، لكن الوقت كان قد فات؛ إذ باغتها بضربة قوية من خرطومه رمتها بعيدًا عن الأرض قبل أن تسقط.

إصابة المرأة

ولم يتضح على الفور طبيعة إصابة المرأة. وقالت ديلي ميل: إن موظفًا في هيئة الغابات الهندية هو الذي نشر فيديو الحادثة، علمًا بأنه يعتاد نشر الفيديوهات عن الحياة البرية.

وكتب تعليقًا على الفيديو: لا يمكنك خداع الفيل حتى لو روّضته، فهو أكثر الحيوانات ذكاءً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توضيح هام من سفارة السعودية بالكويت للمواطنين بشأن التأشيرة السياحية
السعودية اليوم

توضيح هام من سفارة السعودية بالكويت للمواطنين...

السعودية اليوم
ضبط إثيوبي حاول تهريب أقراص ممنوعة بجازان
أخبار أمنية

ضبط إثيوبي حاول تهريب أقراص ممنوعة بجازان

أخبار أمنية
كل ما تود معرفته عن خوارزميات تويتر لظهور وانتشار المحتوى
تكنولوجيا

كل ما تود معرفته عن خوارزميات تويتر...

تكنولوجيا
محافظ حفر الباطن يكرم 3 إدارات حكومية مميزة
السعودية اليوم

محافظ حفر الباطن يكرم 3 إدارات حكومية...

السعودية اليوم
الدوام عن بعد اليوم في تقني عسير
السعودية اليوم

الدوام عن بعد اليوم في تقني عسير

السعودية اليوم
بدجت السعودية تعلن توزيع 106.8 مليون ريال أرباح
السوق

بدجت السعودية تعلن توزيع 106.8 مليون ريال...

السوق
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

السوق
سجل مميز لـ الهلال أمام الفرق اليابانية
الرياضة

سجل مميز لـ الهلال أمام الفرق اليابانية

الرياضة