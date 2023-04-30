هندية أغاظت فيل بصابع موز فباغتها بضربة قوية من خرطومه

كشفت تقارير صحفية أن امرأة استفزت فيلًا عملاقًا بصابع موز كانت تحمله، فما كان منه إلا أن ضربها بخرطومه فطارت من شدة الضربة.

صابع الموز

ووقعت الحادثة في الهند، بحسب صحيفة ديلي ميل، وأظهرت لقطات فيديو أن المرأة قرّبت صابع الموز من فم الفيل العملاق، وكانت الابتسامة تعلو وجهها دون أن تدري ماذا ينتظرها، وسُمعت وهي تقول: ما أروعه.

وبحسب الصحيفة، فقد بدا الفيل غاضبًا، لأن المرأة كانت تلعب معه. وعندما اقترب الفيل منها خطوة ابتعدت عنه خطوة، لكن الوقت كان قد فات؛ إذ باغتها بضربة قوية من خرطومه رمتها بعيدًا عن الأرض قبل أن تسقط.

إصابة المرأة

ولم يتضح على الفور طبيعة إصابة المرأة. وقالت ديلي ميل: إن موظفًا في هيئة الغابات الهندية هو الذي نشر فيديو الحادثة، علمًا بأنه يعتاد نشر الفيديوهات عن الحياة البرية.

وكتب تعليقًا على الفيديو: لا يمكنك خداع الفيل حتى لو روّضته، فهو أكثر الحيوانات ذكاءً.