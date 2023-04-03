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تعرض لها أكثر من مرة من جماهير باريس سان جيرمان

هنري ردًّا على صافرات الاستهجان ضد ميسي: عليه العودة إلى برشلونة

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٢ صباحاً
هنري ردًّا على صافرات الاستهجان ضد ميسي: عليه العودة إلى برشلونة
المواطن - فريق التحرير

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نصح النجم الفرنسي تيري هنري لاعب آرسنال الإنجليزي السابق، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بالعودة إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني، وذلك بعد تعرضه لصافرات الاستهجان من جماهير سان جيرمان في مباراة ليون أمس الأحد في الجولة الـ29 من الدوري الفرنسي.

وقال هنري أثناء تحليله لمباراة باريس سان جيرمان ضد ليون: “عليه العودة إلى برشلونة، من أجل كل من يحب كرة القدم، لأنه لم يغادر برشلونة بصورة جيدة”.

وأضاف هنري: “أتمنى إنهاء اللاعب الأرجنتيني لمسيرته في برشلونة، بعد كل ما قدمه للنادي الكتالوني”.

وكانت جماهير باريس سان جيرمان أطلقت صافرات استهجان ضد اللاعب ميسي، وذلك قبل انطلاقة مباراة ليون.

كيفية إطلاق صافرات الاستهجان ضد ميسي

وعندما قام المذيع الداخلي لـ ملعب “حديقة الأمراء” بنطق اسم اللاعب الأرجنتيني، أطلقت عليه الجماهير صافرات الاستهجان بسبب عدم ظهور اللاعب الأرجنتيني بقوة مع باريس سان جيرمان منذ الانضمام له في أغسطس من عام 2021 قادمًا من برشلونة الإسباني.

ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان

وليست المرة الأولى من جماهير سان جيرمان، حيث سبق لهم وأن أطلقوا صافرات الاستهجان ضده في مباراة رين في الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي يوم 19 مارس الماضي.

ومن المتوقع أن يقرر اللاعب الأرجنتيني الرحيل عن باريس سان جيرمان وعدم تجديد العقد مع نادي العاصمة الفرنسية، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

 

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