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ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا

هنري يتوقع خسارة ريال مدريد ضد السيتي

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٤ مساءً
هنري يتوقع خسارة ريال مدريد ضد السيتي
المواطن - فريق التحرير

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كشف أسطورة كرة القدم الفرنسية، تيري هنري عن توقعاته لمواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

تعليق تيري هنري

وقال تيري هنري خلال تصريحاته لصحيفة “أونزي مونديال” الفرنسية: “أراهن ضد ريال مدريد، وسأكون مع مانشستر سيتي، حيث سيعبرون إلى المباراة النهائية”.

ويلعب ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، في التاسع من مايو المقبل، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن تُقام مواجهة الإياب يوم 17 على ملعب الاتحاد.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden

 

وكان المرينغي قد نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزه على تشيلسي بنتيجة 4\0 بمجموع المباراتين، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بعد تغلبه على بايرن ميونيخ بنتيجة 4\1 بمجموع المباراتين.

وفي المواجهة الأخرى، سيلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان ضد نظيره ميلان في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الموافق العاشر من يونيو المقبل، على ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول.

قرعة دوري أبطال أوروبا
كأس البطولة – المصدر @ChampionsLeague
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