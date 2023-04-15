هوفنهايم يُجبر بايرن ميونخ على التعادل

سقط الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه هوفنهايم بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

وفي الشوط الأول، سجل الفرنسي بينجامين بافارد هدف التقدم للبايرن في الدقيقة الـ17.

وفي الشوط الثاني، خطف الكرواتي أندريج كراماريتش هدف التعادل لنادي هوفنهايم في الدقيقة الـ72.

بايرن ميونخ في الصدارة رغم التعادل

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد البايرن 59 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما أصبح رصيد هوفنهايم 29 نقطة في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب الألماني ليروى ساني لاعب بايرن ميونخ وهو في عمليات الإحماء قبل مواجهة هوفنهايم في الدوري الألماني.

وظهرت شفاه ليروى ساني متورمة بعد اعتداء ماني عليه، حيث قررت إدارة البايرن إيقاف ساديو ماني عن المشاركة في مباريات الفريق حتى إشعار آخر بعد ما بدر منه تجاه ساني.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة Sport Bild الألمانية: إن ماني اعتدى بالضرب واللكمات على اللاعب ليروى ساني، خلال مناقشة حدثت بينهما في غرفة خلع الملابس بعد الخسارة من مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن ماني قرر الاعتداء بالضرب في وجه ساني بعد ارتفاع صوت الأخير في وجه اللاعب السنغالي.