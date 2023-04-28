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هولندا تعاقب رجلًا بعد إنجابه 550 طفلًا

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٧ مساءً
هولندا تعاقب رجلًا بعد إنجابه 550 طفلًا
المواطن - فريق التحرير

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حكمت محكمة في لاهاي بـ هولندا، اليوم الجمعة، بمنع رجل من التبرع بالمزيد من الحيوانات المنوية، بعد أن أنجب ما لا يقل عن 550 طفلًا في هولندا ودول أخرى، وضلل أولياء أمور محتملين بشأن عدد الأبناء الذين ساعد في إنجابهم.

وأمر قاض في محكمة لاهاي الجزئية بالمنع في أمر قضائي قدمه والدا طفل تم إنجابه بحيوانات منوية للمتبرع، ومؤسسة تمثل الآباء الآخرين.

القانون الهولندي

وأشارت المحكمة إلى أنه بموجب الإرشادات الهولندية، يسمح للمتبرعين بالحيوانات المنوية بإنجاب 25 طفلًا كحد أقصى من 12 أمًا، لافتة إلى أن المتبرع كذب على الوالدين المحتملين بشأن تواريخ تبرعاته.

وقالت المحكمة في قرارها المكتوب: المتبرع جوناثان، قدم الحيوانات المنوية للعديد من عيادات الخصوبة الهولندية، وعيادة في الدنمارك، بالإضافة إلى العديد من الأشخاص الآخرين الذين تواصل معهم من خلال الإعلانات والمنتديات عبر الإنترنت.

هولندا تعاقب رجلًا بعد إنجابه 550 طفلًا

من جانبه، قال محامي المتبرع في جلسة استماع بالمحكمة، إنه كان يريد مساعدة غير القادرين على الإنجاب، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وذكرت المحكمة في بيان، أن القاضي- الذي نظر في الدعوى المدنية- قال إن المتبرع تعمد الكذب بشأن هذا الأمر من أجل إقناع الوالدين بأخذه كمتبرع.

شبكة قرابة ضخمة

وأضافت المحكمة: يواجه كل هؤلاء الآباء الآن حقيقة أن أطفال عائلاتهم هم جزء من شبكة قرابة ضخمة، مع مئات من الإخوة غير الأشقاء، وهو أمر لم يختاروه.

وأمرت المحكمة الرجل بوقف جميع التبرعات فورًا، وقالت إنه يجب أن يدفع 100 ألف يورو (110 آلاف دولار) لكل قضية إذا خالف الحظر.

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